За сутки в России подтверждено 8863 случая COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России зарегистрировано 8863 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу засмитуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 41,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- Москва - 2286
- Московская область - 732
- Санкт-Петербург - 376
- Нижегородская область - 354
- Свердловская область - 292
- Ростовская область - 253
- Иркутская область - 210
- Красноярский край - 150
- Ханты-Мансийский АО - 149
- Республика Дагестан - 132
- Волгоградская область - 119
- Челябинская область - 113
- Смоленская область - 110
- Тульская область - 106
- Новосибирская область - 106
- Ульяновская область - 105
- Брянская область - 98
- Воронежская область - 95
- Саратовская область - 95
- Чувашская Республика - 88
- Ставропольский край - 85
- Пензенская область - 85
- Ивановская область - 83
- Калужская область - 83
- Белгородская область - 79
- Краснодарский край - 79
- Новгородская область - 77
- Кировская область - 77
- Самарская область - 76
- Кабардино-Балкарская Республика - 75
- Ярославская область - 74
- Республика Саха (Якутия) - 74
- Рязанская область - 72
- Республика Башкортостан - 72
- Алтайский край - 70
- Липецкая область - 67
- Карачаево-Черкесская Республика - 67
- Хабаровский край - 67
- Тамбовская область - 63
- Владимирская область - 62
- Курская область - 60
- Пермский край - 57
- Архангельская область - 56
- Калининградская область - 54
- Астраханская область - 54
- Приморский край - 54
- Ленинградская область - 53
- Республика Татарстан - 53
- Оренбургская область - 53
- Ямало-Ненецкий АО - 51
- Республика Северная Осетия - 50
- Республика Бурятия - 50
- Республика Тыва - 46
- Тверская область - 45
- Кемеровская область - 44
- Республика Коми - 41
- Тюменская область - 41
- Республика Марий Эл - 39
- Республика Мордовия - 39
- Республика Ингушетия - 37
- Удмуртская Республика - 35
- Республика Хакасия - 35
- Камчатский край - 35
- Костромская область - 32
- Мурманская область - 32
- Орловская область - 31
- Забайкальский край - 29
- Вологодская область - 27
- Омская область - 26
- Псковская область - 23
- Томская область - 23
- Амурская область - 18
- Чеченская Республика - 17
- Республика Адыгея - 16
- Сахалинская область - 15
- Республика Калмыкия - 11
- Республика Карелия - 8
- Курганская область - 7
- г. Севастополь - 3
- Магаданская область - 2
- Республика Крым - 2
- Ненецкий автономный округ - 1
- Республика Алтай - 1
- Чукотский АО - 1
Всего в России зарегистрирован 423 741 случай (+2,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки умерли 182 человека
- Белгородская область - 1
- Владимирская область - 3
- Воронежская область - 1
- Калужская область - 1
- Московская область - 22
- Орловская область - 1
- Рязанская область - 2
- Смоленская область - 2
- Тамбовская область - 1
- Тверская область - 6
- Тульская область - 3
- Москва - 71
- Архангельская область - 2
- Ленинградская область - 4
- Санкт-Петербург - 10
- Краснодарский край - 3
- Астраханская область - 3
- Ростовская область - 2
- Республика Дагестан - 11
- Республика Ингушетия - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 1
- Республика Северная Осетия - Алания - 6
- Республика Мордовия - 1
- Пермский край - 2
- Нижегородская область - 7
- Оренбургская область - 1
- Пензенская область - 1
- Самарская область - 2
- Ульяновская область - 2
- Свердловская область - 2
- Челябинская область - 1
- Красноярский край - 1
- Иркутская область - 2
- Новосибирская область - 1
- Забайкальский край - 1
За весь период пандемии умерли 5 037 человек.
За сутки выписано 11 108 выздоровевших
- Белгородская область - 84
- Брянская область - 101
- Владимирская область - 83
- Воронежская область - 66
- Ивановская область - 78
- Калужская область - 108
- Костромская область - 21
- Курская область - 52
- Липецкая область - 18
- Московская область - 387
- Орловская область - 75
- Рязанская область - 102
- Смоленская область - 48
- Тамбовская область - 45
- Тверская область - 60
- Тульская область - 106
- Ярославская область - 70
- Москва - 6030
- Республика Карелия - 23
- Республика Коми - 44
- Архангельская область - 53
- Ненецкий автономный округ - 3
- Вологодская область - 23
- Калининградская область - 40
- Ленинградская область - 84
- Мурманская область - 111
- Новгородская область - 3
- Псковская область - 19
- Санкт-Петербург - 260
- Республика Адыгея - 19
- Республика Калмыкия - 8
- Республика Крым - 18
- Краснодарский край - 94
- Астраханская область - 77
- Волгоградская область - 66
- Ростовская область - 92
- Севастополь - 2
- Республика Дагестан - 15
- Республика Ингушетия - 47
- Кабардино-Балкарская Республика - 77
- Карачаево-Черкесская Республика - 13
- Республика Северная Осетия - Алания - 102
- Чеченская Республика - 11
- Ставропольский край - 72
- Республика Башкортостан - 6
- Республика Марий Эл - 66
- Республика Мордовия - 71
- Республика Татарстан - 124
- Удмуртская Республика - 13
- Республика Чувашия - 47
- Пермский край - 84
- Нижегородская область - 233
- Пензенская область - 111
- Самарская область - 12
- Саратовская область - 48
- Ульяновская область - 30
- Курганская область - 16
- Свердловская область - 173
- Тюменская область - 51
- Ханты-Мансийский АО - 61
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 179
- Челябинская область - 13
- Республика Алтай - 6
- Республика Тыва - 81
- Республика Хакасия - 21
- Алтайский край - 28
- Красноярский край - 199
- Иркутская область - 58
- Кемеровская область - 19
- Новосибирская область - 85
- Омская область - 27
- Томская область - 14
- Республика Бурятия - 56
- Республика Саха (Якутия) - 40
- Забайкальский край - 28
- Камчатский край - 2
- Приморский край - 82
- Амурская область - 21
- Магаданская область - 12
- Хабаровский край - 66
- Сахалинская область - 1
- Еврейская автономная область - 13
- Чукотский автономный округ - 1
За весь период выздоровели 186 985 человек.