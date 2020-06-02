За сутки в России подтверждено 8863 случая COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам

Москва - 2286 Московская область - 732 Санкт-Петербург - 376 Нижегородская область - 354 Свердловская область - 292 Ростовская область - 253 Иркутская область - 210 Красноярский край - 150 Ханты-Мансийский АО - 149 Республика Дагестан - 132 Волгоградская область - 119 Челябинская область - 113 Смоленская область - 110 Тульская область - 106 Новосибирская область - 106 Ульяновская область - 105 Брянская область - 98 Воронежская область - 95 Саратовская область - 95 Чувашская Республика - 88 Ставропольский край - 85 Пензенская область - 85 Ивановская область - 83 Калужская область - 83 Белгородская область - 79 Краснодарский край - 79 Новгородская область - 77 Кировская область - 77 Самарская область - 76 Кабардино-Балкарская Республика - 75 Ярославская область - 74 Республика Саха (Якутия) - 74 Рязанская область - 72 Республика Башкортостан - 72 Алтайский край - 70 Липецкая область - 67 Карачаево-Черкесская Республика - 67 Хабаровский край - 67 Тамбовская область - 63 Владимирская область - 62 Курская область - 60 Пермский край - 57 Архангельская область - 56 Калининградская область - 54 Астраханская область - 54 Приморский край - 54 Ленинградская область - 53 Республика Татарстан - 53 Оренбургская область - 53 Ямало-Ненецкий АО - 51 Республика Северная Осетия - 50 Республика Бурятия - 50 Республика Тыва - 46 Тверская область - 45 Кемеровская область - 44 Республика Коми - 41 Тюменская область - 41 Республика Марий Эл - 39 Республика Мордовия - 39 Республика Ингушетия - 37 Удмуртская Республика - 35 Республика Хакасия - 35 Камчатский край - 35 Костромская область - 32 Мурманская область - 32 Орловская область - 31 Забайкальский край - 29 Вологодская область - 27 Омская область - 26 Псковская область - 23 Томская область - 23 Амурская область - 18 Чеченская Республика - 17 Республика Адыгея - 16 Сахалинская область - 15 Республика Калмыкия - 11 Республика Карелия - 8 Курганская область - 7 г. Севастополь - 3 Магаданская область - 2 Республика Крым - 2 Ненецкий автономный округ - 1 Республика Алтай - 1 Чукотский АО - 1

Всего в России зарегистрирован 423 741 случай (+2,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки умерли 182 человека

Белгородская область - 1

Владимирская область - 3

Воронежская область - 1

Калужская область - 1

Московская область - 22

Орловская область - 1

Рязанская область - 2

Смоленская область - 2

Тамбовская область - 1

Тверская область - 6

Тульская область - 3

Москва - 71

Архангельская область - 2

Ленинградская область - 4

Санкт-Петербург - 10

Краснодарский край - 3

Астраханская область - 3

Ростовская область - 2

Республика Дагестан - 11

Республика Ингушетия - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 1

Республика Северная Осетия - Алания - 6

Республика Мордовия - 1

Пермский край - 2

Нижегородская область - 7

Оренбургская область - 1

Пензенская область - 1

Самарская область - 2

Ульяновская область - 2

Свердловская область - 2

Челябинская область - 1

Красноярский край - 1

Иркутская область - 2

Новосибирская область - 1

Забайкальский край - 1

За весь период пандемии умерли 5 037 человек.

За сутки выписано 11 108 выздоровевших

Белгородская область - 84

Брянская область - 101

Владимирская область - 83

Воронежская область - 66

Ивановская область - 78

Калужская область - 108

Костромская область - 21

Курская область - 52

Липецкая область - 18

Московская область - 387

Орловская область - 75

Рязанская область - 102

Смоленская область - 48

Тамбовская область - 45

Тверская область - 60

Тульская область - 106

Ярославская область - 70

Москва - 6030

Республика Карелия - 23

Республика Коми - 44

Архангельская область - 53

Ненецкий автономный округ - 3

Вологодская область - 23

Калининградская область - 40

Ленинградская область - 84

Мурманская область - 111

Новгородская область - 3

Псковская область - 19

Санкт-Петербург - 260

Республика Адыгея - 19

Республика Калмыкия - 8

Республика Крым - 18

Краснодарский край - 94

Астраханская область - 77

Волгоградская область - 66

Ростовская область - 92

Севастополь - 2

Республика Дагестан - 15

Республика Ингушетия - 47

Кабардино-Балкарская Республика - 77

Карачаево-Черкесская Республика - 13

Республика Северная Осетия - Алания - 102

Чеченская Республика - 11

Ставропольский край - 72

Республика Башкортостан - 6

Республика Марий Эл - 66

Республика Мордовия - 71

Республика Татарстан - 124

Удмуртская Республика - 13

Республика Чувашия - 47

Пермский край - 84

Нижегородская область - 233

Пензенская область - 111

Самарская область - 12

Саратовская область - 48

Ульяновская область - 30

Курганская область - 16

Свердловская область - 173

Тюменская область - 51

Ханты-Мансийский АО - 61

Ямало-Ненецкий автономный округ - 179

Челябинская область - 13

Республика Алтай - 6

Республика Тыва - 81

Республика Хакасия - 21

Алтайский край - 28

Красноярский край - 199

Иркутская область - 58

Кемеровская область - 19

Новосибирская область - 85

Омская область - 27

Томская область - 14

Республика Бурятия - 56

Республика Саха (Якутия) - 40

Забайкальский край - 28

Камчатский край - 2

Приморский край - 82

Амурская область - 21

Магаданская область - 12

Хабаровский край - 66

Сахалинская область - 1

Еврейская автономная область - 13

Чукотский автономный округ - 1

За весь период выздоровели 186 985 человек.