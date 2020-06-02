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02.06.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За сутки в России подтверждено 8863 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России зарегистрировано 8863 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу засмитуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 41,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
  1. Москва - 2286
  2. Московская область - 732
  3. Санкт-Петербург - 376
  4. Нижегородская область - 354
  5. Свердловская область - 292
  6. Ростовская область - 253
  7. Иркутская область - 210
  8. Красноярский край - 150
  9. Ханты-Мансийский АО - 149
  10. Республика Дагестан - 132
  11. Волгоградская область - 119
  12. Челябинская область - 113
  13. Смоленская область - 110
  14. Тульская область - 106
  15. Новосибирская область - 106
  16. Ульяновская область - 105
  17. Брянская область - 98
  18. Воронежская область - 95
  19. Саратовская область - 95
  20. Чувашская Республика - 88
  21. Ставропольский край - 85
  22. Пензенская область - 85
  23. Ивановская область - 83
  24. Калужская область - 83
  25. Белгородская область - 79
  26. Краснодарский край - 79
  27. Новгородская область - 77
  28. Кировская область - 77
  29. Самарская область - 76
  30. Кабардино-Балкарская Республика - 75
  31. Ярославская область - 74
  32. Республика Саха (Якутия) - 74
  33. Рязанская область - 72
  34. Республика Башкортостан - 72
  35. Алтайский край - 70
  36. Липецкая область - 67
  37. Карачаево-Черкесская Республика - 67
  38. Хабаровский край - 67
  39. Тамбовская область - 63
  40. Владимирская область - 62
  41. Курская область - 60
  42. Пермский край - 57
  43. Архангельская область - 56
  44. Калининградская область - 54
  45. Астраханская область - 54
  46. Приморский край - 54
  47. Ленинградская область - 53
  48. Республика Татарстан - 53
  49. Оренбургская область - 53
  50. Ямало-Ненецкий АО - 51
  51. Республика Северная Осетия - 50
  52. Республика Бурятия - 50
  53. Республика Тыва - 46
  54. Тверская область - 45
  55. Кемеровская область - 44
  56. Республика Коми - 41
  57. Тюменская область - 41
  58. Республика Марий Эл - 39
  59. Республика Мордовия - 39
  60. Республика Ингушетия - 37
  61. Удмуртская Республика - 35
  62. Республика Хакасия - 35
  63. Камчатский край - 35
  64. Костромская область - 32
  65. Мурманская область - 32
  66. Орловская область - 31
  67. Забайкальский край - 29
  68. Вологодская область - 27
  69. Омская область - 26
  70. Псковская область - 23
  71. Томская область - 23
  72. Амурская область - 18
  73. Чеченская Республика - 17
  74. Республика Адыгея - 16
  75. Сахалинская область - 15
  76. Республика Калмыкия - 11
  77. Республика Карелия - 8
  78. Курганская область - 7
  79. г. Севастополь - 3
  80. Магаданская область - 2
  81. Республика Крым - 2
  82. Ненецкий автономный округ - 1
  83. Республика Алтай - 1
  84. Чукотский АО - 1

Всего в России зарегистрирован 423 741 случай (+2,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки умерли 182 человека
  • Белгородская область - 1
  • Владимирская область - 3
  • Воронежская область - 1
  • Калужская область - 1
  • Московская область - 22
  • Орловская область - 1
  • Рязанская область - 2
  • Смоленская область - 2
  • Тамбовская область - 1
  • Тверская область - 6
  • Тульская область - 3
  • Москва - 71
  • Архангельская область - 2
  • Ленинградская область - 4
  • Санкт-Петербург - 10
  • Краснодарский край - 3
  • Астраханская область - 3
  • Ростовская область - 2
  • Республика Дагестан - 11
  • Республика Ингушетия - 2
  • Кабардино-Балкарская Республика - 1
  • Республика Северная Осетия - Алания - 6
  • Республика Мордовия - 1
  • Пермский край - 2
  • Нижегородская область - 7
  • Оренбургская область - 1
  • Пензенская область - 1
  • Самарская область - 2
  • Ульяновская область - 2
  • Свердловская область - 2
  • Челябинская область - 1
  • Красноярский край - 1
  • Иркутская область - 2
  • Новосибирская область - 1
  • Забайкальский край - 1

За весь период пандемии умерли 5 037 человек.

За сутки выписано 11 108 выздоровевших
  • Белгородская область - 84
  • Брянская область - 101
  • Владимирская область - 83
  • Воронежская область - 66
  • Ивановская область - 78
  • Калужская область - 108
  • Костромская область - 21
  • Курская область - 52
  • Липецкая область - 18
  • Московская область - 387
  • Орловская область - 75
  • Рязанская область - 102
  • Смоленская область - 48
  • Тамбовская область - 45
  • Тверская область - 60
  • Тульская область - 106
  • Ярославская область - 70
  • Москва - 6030
  • Республика Карелия - 23
  • Республика Коми - 44
  • Архангельская область - 53
  • Ненецкий автономный округ - 3
  • Вологодская область - 23
  • Калининградская область - 40
  • Ленинградская область - 84
  • Мурманская область - 111
  • Новгородская область - 3
  • Псковская область - 19
  • Санкт-Петербург - 260
  • Республика Адыгея - 19
  • Республика Калмыкия - 8
  • Республика Крым - 18
  • Краснодарский край - 94
  • Астраханская область - 77
  • Волгоградская область - 66
  • Ростовская область - 92
  • Севастополь - 2
  • Республика Дагестан - 15
  • Республика Ингушетия - 47
  • Кабардино-Балкарская Республика - 77
  • Карачаево-Черкесская Республика - 13
  • Республика Северная Осетия - Алания - 102
  • Чеченская Республика - 11
  • Ставропольский край - 72
  • Республика Башкортостан - 6
  • Республика Марий Эл - 66
  • Республика Мордовия - 71
  • Республика Татарстан - 124
  • Удмуртская Республика - 13
  • Республика Чувашия - 47
  • Пермский край - 84
  • Нижегородская область - 233
  • Пензенская область - 111
  • Самарская область - 12
  • Саратовская область - 48
  • Ульяновская область - 30
  • Курганская область - 16
  • Свердловская область - 173
  • Тюменская область - 51
  • Ханты-Мансийский АО - 61
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 179
  • Челябинская область - 13
  • Республика Алтай - 6
  • Республика Тыва - 81
  • Республика Хакасия - 21
  • Алтайский край - 28
  • Красноярский край - 199
  • Иркутская область - 58
  • Кемеровская область - 19
  • Новосибирская область - 85
  • Омская область - 27
  • Томская область - 14
  • Республика Бурятия - 56
  • Республика Саха (Якутия) - 40
  • Забайкальский край - 28
  • Камчатский край - 2
  • Приморский край - 82
  • Амурская область - 21
  • Магаданская область - 12
  • Хабаровский край - 66
  • Сахалинская область - 1
  • Еврейская автономная область - 13
  • Чукотский автономный округ - 1

За весь период выздоровели 186 985 человек.

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