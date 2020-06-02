Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, предлагающий ввести в КоАП санкции для учеников за оскорбление учителя. Как сообщил "РГ - Неделя" один из авторов проекта, штраф может составить от 4 до 5 тысяч рублей.

Нередко педагоги устают не от того, что приходится в больших объемах нести разумное, доброе, вечное. Много сил и нервов забирают грубые выходки учеников. Фото: iStock

Значит ли это, что выкрики с места и пререкания обойдутся родителю невоспитанного чада в кругленькую сумму? Не совсем так. Депутат Юрий Волков, один из авторов нововведения, успокаивает: штрафовать будут только в случае, если поведение ученика напрямую мешает педагогу заниматься его профессиональной деятельностью.

Подобных грустных школьных историй немало. "В мой адрес и в адрес Объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ" неоднократно поступали обращения от представителей педагогического сообщества о проблеме буллинга учителей", - заявляет депутат Госдумы. Его слова подтверждают говорящие сами за себя цифры обширного социологического исследования: каждый второй опрошенный педагог как минимум единожды, находясь на своем рабочем месте, оказывался мишенью для травли.

Но как в конфликтной ситуации разобраться, где тот самый злополучный буллинг, а где простое непослушание? Депутат предлагает посмотреть соцсети: у каждого нарушителя всегда найдется друг, который запишет "подвиг" на видео и выложит в Сеть. И здесь действительно отпадают любые вопросы.

Ведь если возмущение в ответ на замечание может только отвлечь учителя, то надетое на голову ведро уж точно помешает ему выполнять его главную задачу - давать знания. Именно мусорное ведро и решил водрузить на голову своей учительнице, пока та писала задание на доске, герой одного из роликов на YouTube.

Дальше больше: в ответ на справедливое негодование и намерение выгнать мешающего вести урок ученика учителю пригрозили: "я тебе сейчас..."... Поскольку газету могут прочитать дети, то нельзя продолжить фразу, сказанную ребенком на уроке.

Полно угроз и нецензурщины и другое видео, набравшее при этом почти 2 миллиона просмотров. Старшеклассник, буквально нависающий над вжавшейся в кресло учительницей, вычитывает ее отборными словами, а на попытку той позвонить завучу, чтобы ей пришли на подмогу, парень вовсе обещает украсть ее телефон.

Александра Тимакова, учитель и по совместительству коуч для преподавателей, говорит, что удивляться таким вопиющим и уже ставшим регулярными случаям не стоит. По мнению методиста, дети лишь зеркалят поведение и отношение родителей к учителям: "Если ребенок слышит разговоры о том, что "училка дура" и "я ей устрою - как она посмела поставить моему гению двойку?", вряд ли он будет испытывать что-то другое к учителям, помимо презрения". Кроме того, "чуть ли не нормой стало явление, когда петиция одного родителя, адресованная администрации или даже министерству просвещения, - повод для увольнения учителя", - констатирует Александра, сожалея о том, что "в последнее десятилетие родительское сообщество показывает просто невиданный размах ненависти к системе образования в общем и к педагогам в частности". Кажется, учителям приходится защищаться с двух сторон: не только от школьников, но и от их родителей.

Сами же родители непреклонны и возлагают ответственность на учителей, ведь те "старше и должны быть мудрее в конфликтных ситуациях". Так считает Роман, чья младшая дочь учится в элитной московской школе, заявляя при этом, что "в первую очередь всегда виноват педагог, так как именно его задача стать учителем и научить ребенка не только формулам, но и социальным правилам и нормам поведения". И конечно, высказывает несогласие с системой штрафов для родителей, чей ребенок нахамил учителю: "это неправильно, потому что в задачах учителя нет опции - карательная функция".

Психологи, с которыми пообщалась "РГ - Неделя", также не видят эффективности в системе штрафования при решении конфликтов учитель - ученик. Они готовы предложить свои, более нейтральные меры. Анна Богданова, школьный и подростковый психолог, приводит пример учебного заведения, где она работала: там действует служба школьной медитации. "Помощь таких специалистов выручила даже в сложной ситуации, когда у одного из педагогов был конфликт с целым классом!" - утверждает Анна.

А как поступать педагогу, если его оскорбляют и унижают, и при этом в школе нету такого волшебного места, где можно и самому перевести дух, и угомонить нарушителя спокойствия? Рецепт от Анны Богдановой достаточно понятен: "Ему необходимо быть гибким, потому как профессия учителя все-таки подразумевает, что человек должен любить детей, а значит, уметь подобрать нужный подход к каждому". А где-то и вовсе к вопросу нужно подойти с юмором, советует психолог. "Другое дело, если учитель находится не в ресурсном состоянии, у него профессиональное выгорание, ему морально плохо, то, конечно, какой уж тут юмор. Поэтому, учителям надо отслеживать свое психологическое состояние и при необходимости обращаться к специалистам", - заключает Анна.

Как бы то ни было, как сообщили "РГ" разработчики проекта, в ближайшее время они планируют внести инициативу в Госдуму.

Прямая речь

Виктория Данильченко, адвокат и ведущая телепрограммы "По делам несовершеннолетних"

- Случаи, когда школьники действительно переходят все границы и доводят учителей до ручки, единичны, но даже в отношении них введение предложенных депутатами мер будет не только неэффективным, но и вредным. Ведь штраф для родителя вряд ли станет уроком для ребенка. По сути, его поведение так и останется безнаказанным. А наказание за проступок должно наступать. Конечно, применять физическое наказание и пускать в ход ремень школа не вправе. Но зато может найти для нарушителя какой-то общественно-полезный труд - дежурство в классе, мытье полов в коридоре. Настоящий педагог способен исправить даже самого заядлого хулигана гораздо лучше любого стража закона. Но чтобы дети были способны слушать учителей, важно повышать престижность и авторитетность профессии учитель. Участие в формировании такого образа должно принять и государство, и общество, это и повышение уровня оплаты труда, и снижение нагрузки, и воспитание уважения к учителям у подрастающего поколения.