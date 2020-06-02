Иной раз стоишь в очереди в магазине и наблюдаешь, как какой-нибудь нерасторопный покупатель пикируется с продавцом или кассиром. Слушаешь и закипаешь: ну сколько можно?! Не нравится - не бери, что ты третий раз просишь перевесить этот пакет яблок или подать другую пачку риса? И невдомек тебе, что дотошный и всем недовольный человек так ведет себя отнюдь не из вредности. Он тайный покупатель и приставать к продавцу - его работа.

Кто сюда крайний?

Артему Володину 23, и он студент 4-го курса Станкина. Говорит, что дистанционное обучение, на которое столичные студенты перешли еще в марте, высвободило как минимум четыре часа в день, ранее тратившихся на дорогу от дома до вуза и обратно, а также на общение с однокурсниками. "Частенько после занятий мы заходили в кофейню, где могли за разговорами провести полтора-два часа, - рассказывает Артем. - С дистанционкой все это закончилось, как, впрочем, и все наши прочие студенческие тусовки". Освободившееся время парень решил занять подработкой.

Артем каждое лето подрабатывал курьером. Но пандемия внесла свои коррективы и в рынок курьерской доставки. Все "белые" вакансии у крупных доставщиков оказались заняты трудовыми мигрантами, хлынувшими в курьеры в первые дни карантина. А с теми, кто предлагает работу по серой схеме, Володин старается не связываться - был печальный опыт неоплаченной работы. "Но у нас в институте есть студенческая доска объявлений, куда вешают предложения о подработке, о сдаче или съеме комнат, о потерянных или найденных вещах. И я вспомнил, что еще зимой снимал с этого стенда предложение поработать тайным покупателем, - продолжает Артем. - Нашел его у себя в книгах, позвонил и устроился". Причем, по словам студента, для этого даже ехать никуда не пришлось - он отправил фото и короткое резюме на продиктованный по телефону адрес и через день уже получил первое задание.

По умению и зарплата

Работать тайным покупателем несложно. Нужно прийти в магазин и попробовать совершить покупку. Именно попробовать - покупать на самом деле ничего не надо, денег на покупки работодатель не выдает, но если, например, тебе самому нужно что-то приобрести в этом магазине, это будет дополнительным плюсом.

"На входе в магазин включаю диктофон, жду, когда ко мне подойдет консультант, и записываю весь разговор с ним", - делится профессиональными секретами Артем Володин. В идеале, конечно, писать лучше на скрытую камеру, но поскольку гаджетов тайным покупателям не выдают, все в основном пользуются диктофонами, которые нужно спрятать так, чтобы устройство не привлекало внимания магазинного персонала. Перед каждым рейдом студент получает инструкцию, как именно нужно вести себя в магазине. "Нужно быть трезвым, опрятно одетым, не хамить продавцам, не повышать голоса. Но зато можно капризничать, просить показать то, это и еще в-о-о-н тот товар с дальней полки, бесконечно перевешивать, перекладывать, требовать сертификаты качества, жалобную книгу, администратора", - перечисляет студент.

Иногда работодатели требуют сделать фото, иногда просят намеренно разбить какую-нибудь банку с консервами или задать несколько явно глупых вопросов. Словом, главная задача тайного покупателя - проверить, как персонал магазина справляется с нормами закона о защите прав потребителя и правилами профессиональной этики. Работу примут и расплатятся только при условии соблюдения всех присланных перед рейдом условий. То есть не задал обязательный вопрос или не удалось сфотографировать продавца - работа считается невыполненной.

А сколько за это платят? "Проверка одной небольшой торговой точки занимает в среднем 20-30 минут и стоит 300-500 рублей в зависимости от того, что нужно делать внутри, - говорит Артем. - В день можно легко обойти три точки, но это в условиях пандемии, когда торговые центры были закрыты и от одного места работы к другому приходилось добираться на общественном транспорте. А если, например, зайти в один торговый центр, то за три часа вполне можно проверить 5-6 магазинов и еще успеть кофе в фудкорте выпить".

Не все годятся

"Есть у нас и более высокооплачиваемые позиции, - рассказывает координатор группы "Тайный покупатель" в соцсети "ВКонтакте" Анастасия Пыльцова. - К примеру, можно посещать ювелирные салоны или автосалоны, там оплата 1,5 - 2 тысячи рублей за визит". Но студентов на такую позицию вряд ли возьмут. Во-первых, нужно соответственно выглядеть - персонал таких салонов обычно может оценить стоимость вашего костюма, обуви и часов, а во-вторых, нужно иметь определенный запас знаний. Именно поэтому при трудоустройстве кандидата просят выслать несколько фото, в том числе и в полный рост, их оценивают специалисты, назначая каждому претенденту определенную нишу. Самые высокооплачиваемые позиции получают молодые люди 30-35 лет.

Кстати

О чем говорят тайники?

На тематических сайтах есть отзывы тайных покупателей о своей работе. Некоторые из них весьма забавны.

- Однажды мне нужно было проверить магазин сумок, причем обязательным условием было отказаться от оформления дисконтной карты. А продавец предложила: оформляете карту - получаете скидку в 2 тысячи рублей. Кто в здравом уме откажется от такого предложения? На меня, на ходу выдумывающую причины для отказа, сбежался посмотреть весь магазин.

- Пришли с мужем в магазин электроники. Я как тайник, он - купить себе наушники. И вот я стою, пишу продавца, а в это время к нему подходит другой продавец и громким шепотом говорит: "Вон там тайный покупатель". И все продавцы срываются с места и бегут... к моему мужу, который пытает продавца с наушниками. Предложили ему стул, воды, чаю. А я стою в гордом одиночестве и недоумеваю.

- Всегда неуютно себя чувствую, когда продавец честно говорит: этот товар плохой, не берите его. У меня на этот случай есть в кармане записка: "Я - тайный покупатель. Предложите другой товар, а то вам попадет".