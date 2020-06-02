Россия готовится запустить первый специализированный спутник для контроля за мусором в околоземном пространстве. Такие аппараты войдут в обновленную российскую Автоматизированную систему предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве "Млечный путь".

По прогнозам экспертов, в ближайшие семь-десять лет количество функционирующих космических аппаратов увеличится с 2300 до 20 тысяч. О чем это говорит? Отработанного хлама, который летает над нашими головами, станет еще больше. Космический мусор - это "мертвые" спутники, обломки конструкций, элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и которые образуются при их разрушении.

Наиболее засорены низкие орбиты от 300-400 км. Как раз где летает МКС. Но и свалка из отходов на солнечно-синхронных, высокоэллиптических и геостационарной тоже приличная. Не так давно только чудом лоб в лоб не врезались два старых американских спутника: телескоп IRAS, запущенный в 1983 году, и военный GGSE-4, запущенный в 1967-м. Обошлось. Мертвые спутники пролетели на высоте около 900 км над Землей на скорости 14,7 км/сек.

Сегодня в космосе хаотично движутся свыше 13 тысяч объектов, размер которых превышает 20-30 см. Из них лишь примерно 7% - космические аппараты. Все остальное : 22% - "мертвые" аппараты, 17% - верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, около 55% - отходы, технологические элементы, сопутствующие запускам, обломки взрывов... И все это кружит с гигантской скоростью до 10-15 км/сек. Кроме того, над нашими головами летают свыше 600 тысяч фрагментов размером от 1 до 10 см. А вот "мусоринок" в 1 сантиметр и менее - вообще десятки миллионов! И энергия малявки со звездной свалки сравнима с груженым "КамАЗом", который мчится со скоростью 80-100 км в час. А ведь мусор имеет еще и свойство саморазмножаться: аппараты взрываются, обломки сталкиваются.

В российской системе мониторинга околоземного пространства пока используются 36 телескопов, которые наблюдают более 22 тысяч космических объектов. К 2025 году в системе будет работать уже 65 телескопов. Создание перспективных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с установкой дополнительной аппаратуры мониторинга околоземного пространства также планируется в программе "Сфера". При развитии "Млечного пути" будут задействованы элементы искусственного интеллекта. Это позволит увеличить число обрабатываемых измерений в пять раз - до 1 млн измерений в сутки. Что кратно уменьшит погрешность прогноза сближений объектов на орбите.

Первое ДТП в космосе случилось в 2009 году: столкнулись два аппарата

Надо сказать, что информация о "мусорном вкладе" космических держав сильно разнится в разных источниках. В одних первое место занимает Китай, в других - Россия, в третьих - США. Но тройка лидеров остается одна и та же. Впрочем, эксперты задают резонный вопрос: если, скажем, российская ракета выводит на орбиту сразу несколько спутников разных стран, то мусор, который потом остается, - он чей? Как считать?

Еще в 1993 году, когда на космические отходы впервые обратили внимание официально, Генеральный секретарь ООН заявил: это мусор человечества, а не какой-то определенной страны. Кто мог подумать, допустим, что на орбите когда-нибудь два спутника протаранят друг друга. А ведь такое случилось: в феврале 2009 года столкнулись два аппарата: российский "Космос-2251" и американский "Иридиум-33". Обломки разлетелись на высоты от 500 до 1300 километров.