Новости

Волонтеры получат новую награду от президента РФ 20:11
Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке "сбродом и неудачниками" 20:06
Армейская тактическая стрельба стала новым видом спорта в России 20:05
Производителям и продавцам подакцизных товаров предоставят господдержку 19:04
Росстат: Индекс предпринимательской уверенности в мае снизился 19:01
В России уровень безработицы в апреле составил 5,8% 19:00
В Ярославле СИЗО закрыли на карантин 18:54
В Осетии появится кинотеатр под открытым небом рядом с древней башней 18:48
Комплекс вопросов, включая отмену роуминга, рассмотрят участники заседания СГ 18:13
В "Единой России" подвели окончательные итоги онлайн-праймериз 18:11
В семи нижегородских больницах введен карантин 18:07
Депутат назвал риски беспорядков в США 18:04
В Петербурге арестованы обвиняемые в изнасилованиях подростков 18:03
В РАН отреагировали на приближение к Земле астероида 2002 NN4 18:01
В Ростовской области сняли ряд ограничений по COVID-19 18:00
В Самаре вылечили младенца с коронавирусом 18:00
Краснодарский бар накажут за "карантинную вечеринку" 17:59
СМИ: Эван Питерс вернет Ртуть в сериале "Ванда/Вижн" 17:58
Танец дельфинов в Баренцевом море сняли на видео 17:54
В Ленобласти загорелся гаражный массив площадью 2,5 тысячи "квадратов" 17:33
Жителей Великобритании ограничат в сексе на время пандемии COVID-19 17:33
Культовые иномарки 1990-х: сколько они стоят сегодня 17:23
Ливень и сильный ветер ожидаются в Москве в среду 17:20
В Казани трап с автомобилем, съезжавшим с парома, упал в Волгу 17:10
Съемки боевика "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом возобновят осенью 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
На каких условиях продлили больничный по карантину тем, кому за 65
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
02.06.2020 19:12
Рубрика: Общество

Мертвый спутник над головой

Как следить за космическим мусором
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8172)
Россия готовится запустить первый специализированный спутник для контроля за мусором в околоземном пространстве. Такие аппараты войдут в обновленную российскую Автоматизированную систему предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве "Млечный путь".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По прогнозам экспертов, в ближайшие семь-десять лет количество функционирующих космических аппаратов увеличится с 2300 до 20 тысяч. О чем это говорит? Отработанного хлама, который летает над нашими головами, станет еще больше. Космический мусор - это "мертвые" спутники, обломки конструкций, элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и которые образуются при их разрушении.

Наиболее засорены низкие орбиты от 300-400 км. Как раз где летает МКС. Но и свалка из отходов на солнечно-синхронных, высокоэллиптических и геостационарной тоже приличная. Не так давно только чудом лоб в лоб не врезались два старых американских спутника: телескоп IRAS, запущенный в 1983 году, и военный GGSE-4, запущенный в 1967-м. Обошлось. Мертвые спутники пролетели на высоте около 900 км над Землей на скорости 14,7 км/сек.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур

Сегодня в космосе хаотично движутся свыше 13 тысяч объектов, размер которых превышает 20-30 см. Из них лишь примерно 7% - космические аппараты. Все остальное : 22% - "мертвые" аппараты, 17% - верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, около 55% - отходы, технологические элементы, сопутствующие запускам, обломки взрывов... И все это кружит с гигантской скоростью до 10-15 км/сек. Кроме того, над нашими головами летают свыше 600 тысяч фрагментов размером от 1 до 10 см. А вот "мусоринок" в 1 сантиметр и менее - вообще десятки миллионов! И энергия малявки со звездной свалки сравнима с груженым "КамАЗом", который мчится со скоростью 80-100 км в час. А ведь мусор имеет еще и свойство саморазмножаться: аппараты взрываются, обломки сталкиваются.

В российской системе мониторинга околоземного пространства пока используются 36 телескопов, которые наблюдают более 22 тысяч космических объектов. К 2025 году в системе будет работать уже 65 телескопов. Создание перспективных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с установкой дополнительной аппаратуры мониторинга околоземного пространства также планируется в программе "Сфера". При развитии "Млечного пути" будут задействованы элементы искусственного интеллекта. Это позволит увеличить число обрабатываемых измерений в пять раз - до 1 млн измерений в сутки. Что кратно уменьшит погрешность прогноза сближений объектов на орбите.

Первое ДТП в космосе случилось в 2009 году: столкнулись два аппарата

Надо сказать, что информация о "мусорном вкладе" космических держав сильно разнится в разных источниках. В одних первое место занимает Китай, в других - Россия, в третьих - США. Но тройка лидеров остается одна и та же. Впрочем, эксперты задают резонный вопрос: если, скажем, российская ракета выводит на орбиту сразу несколько спутников разных стран, то мусор, который потом остается, - он чей? Как считать?

Еще в 1993 году, когда на космические отходы впервые обратили внимание официально, Генеральный секретарь ООН заявил: это мусор человечества, а не какой-то определенной страны. Кто мог подумать, допустим, что на орбите когда-нибудь два спутника протаранят друг друга. А ведь такое случилось: в феврале 2009 года столкнулись два аппарата: российский "Космос-2251" и американский "Иридиум-33". Обломки разлетелись на высоты от 500 до 1300 километров.

Общество Космос

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мишустин назвал три этапа плана по восстановлению экономики
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми
Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря