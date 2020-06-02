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02.06.2020 13:58
Рубрика: Спорт

Загитова рассказала о тренировках в Новогорске

Текст: Максим Домчев
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, как будут проходить ее тренировки в Новогорске.

Приостановившая карьеру по ходу прошлого сезона олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова 2 июня должна присоединиться к сборной России по фигурному катанию, которая тренируется в Новогорске.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Пока же она рассказала в эфире канала "Россия-1" о том, как спортсмены будут жить и тренироваться на базе в условиях борьбы с коронавирусом.

"Мы соблюдаем дистанцию, надеваем маски, перчатки. Получается, мы не будем переодеваться в закрытом помещении, то есть в раздевалках. Не будем все вместе, будем переодеваться в своих номерах. В номерах мы живем по отдельности, все по одному", - сказала Загитова.

Ранее 18-летняя олимпийская чемпионка рассказала о том, чем занималась во время карантина.

"На карантине я занималась, естественно, у меня были тренировки, подготовка к экзаменам, так как я в этом году сдаю ЕГЭ. Была усиленная подготовка. И сдала на права", - рассказала Загитова в интервью Первому каналу.

Спорт Фигурное катание

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