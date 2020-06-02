Житель Иллинойса раздавал взрывчатку на протестах в Миннеаполисе

Жителя штата Иллинойс обвиняют в раздаче взрывчатки на протестах в Миннеаполисе. Со ссылкой на документы суда об этом сообщил телеканал NBC Chicago. По его данным, Мэттью Руперт раздавал протестующим взрывчатые вещества и призывал бросать их в полицейских. При этом сам он транслировал происходящее в прямом эфире в Facebook.

"Полиция задержала Руперта за нарушение комендантского часа в городе. В его машине найдено несколько взрывных устройств, а также молоток, фонарь и деньги", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

После гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда по США прокатилась волна протестов и беспорядков. В ряде городов был введен комендантский час, при этом в ходе подавления беспорядков от резиновых пуль и слезоточивого газа пострадали не только протестующие, но и представители СМИ.