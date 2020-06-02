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02.06.2020 17:33
Рубрика: В мире

Жителей Великобритании ограничат в сексе на время пандемии COVID-19

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Королевские подданные лишись одной исключительно важной, данной им природой привилегии: отныне и до полной победы над Сovid-19 секс в Великобритании будет объявлен вне закона.
Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham
Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham
Фото: AFP/Steve Parsons
Британская королева впервые появилась на публике во время изоляции

Уже ранее в Британии штрафу подвергался секс в публичных местах. Сегодня правительство Соединенного Королевства сочло опасным делом секс двоих, если проживают эти двое не в одном и том же доме или квартире. Любой пришедший со стороны в чей-то частный дом нарушает своим появлением правила карантина. Что же касается визита с целью физической любви, то доселе виновной признавалась персона явившаяся в дом, но не сам его хозяин или хозяйка. Именно эту "постороннюю" персону наказывали штрафом. Однако согласно принятой парламентом в понедельник поправке, штрафовать будут отныне обоих - и тех, кто в доме живет и того (и ту), кто явился со стороны.

Утешает, правда, поступившая из премьерской канцелярии на Даунинг-стрит поправка, а именно: полиции не будет дозволено вторгаться в спальню и требовать штрафа от пребывающих на ложе любви.

Признаюсь, что дать свой комментарий к вышесказанному представляется автором этих строк крайне затруднительным. Речь- то, как ни крути, о вопросе деликатном. Может быть, надо подвести черту народной мудростью типа "на войне - как на войне". Но все равно что-то убедительное не получается. Эпидемия сама по себе безмерно тяжела для всех нас. Так стоит ли превращать заботу о здоровье людей в фарс? Что-то здесь придумали явно не то. При всех обстоятельствах стоило бы охранять еще и человеческое достоинство.

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