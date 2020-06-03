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30-летний актер из "Сумерек" Грегори Тайри Бойс умер от передозировки

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    03.06.2020, 11:59
Текст:   Олег Усков

Причиной смерти актера фэнтези-мелодрамы "Сумерки" Грегори Тайри Бойса, найденного мертвым в середине прошлого месяца в Лас-Вегасе, стала передозировка запрещенными препаратами. Об этом передает THR со ссылкой на заявление офиса коронеров.

Смерть 27-летней подруги актера, найденной с ним, наступила по этой же причине.

В 2008-м году Бойс сыграл в "Сумерках" школьника Тайлера, того, что сидел за рулем машины, которая чуть не сбила Беллу, но Эдвард Каллен спас девушку от беды.

Грегори Тайри Бойс родился 5 декабря 1989 года в Лас-Вегасе. Помимо "Сумерек" появляется в видео Тревора Джексона Apocalypse.

По словам матери, молодой человек планировал открыть свой ресторан, специализирующийся на куриных крылышках, с хип-хоп-уклоном.

У Бойса осталась десятилетняя дочь.

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