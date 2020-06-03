В среду 3 июня в прямом эфире сразу на нескольких ресурсах в интернете и в трансляции французского телеканала Canal+ выступило руководство Каннского кинофестиваля: его президент Пьер Лескюр (во время онлайн встречи объявили, что он переизбран в этом году на эту должность) и директор Тьерри Фремо. О том, что они объявят программу киносмотра, который должен был состоятся в этом году, стало известно 28 мая (сам фестиваль перенесен на год). Однако в тот же день появилась статья в авторитетном индустриальном издании Variety, из которой стало понятно - не все так просто, и не все громкие имена останутся в программе.

В самом начале встречи, которая проходила в пустом зале Каннского дворца кинофестивалей, Тьерри Фремо подчеркнул, что в списке, что он огласит, возможно, многие не найдут фильмы и имена, которые ожидали услышать. Он еще раз обратил внимание на условия, на основании которых фильмы попали в список - на этом же сделал акцент в своей статье Variety - он назовет те киноленты, которые выйдут в прокат в этом году, и эти картины не будут претендовать на место в конкурсе в следующем году.

Как это понимать? Есть продюсеры, связанные обязательствами выпустить картины в прокат в 2020 году, во что бы то ни стало. Именно таким картинам в первую очередь Каннский фестиваль дает свой "лейбл", чтобы они вышли к зрителю с тем, что были отобраны на крупнейший киносмотр мира. В следующем году, в программу Канн-2021 они не войдут. Но есть и те, кто хочет, и может себе позволить участвовать в главных конкурсах других фестивалей с громкими премьерами, получать призы и международную прессу, и лишь потом отправлять картины в кинотеатры, как всегда было и заведено. Эти кинематографисты могли принять решение не идти на те условия, что предложил им 73-й Каннский кинофестиваль. Можно лишь догадываться, что, скорее всего, так произошло и с фильмами наших соотечественников. В кулуарах говорили, по крайней мере о двух картинах - одна из них должна была по слухам появиться в основном конкурсе Канн в этом году, другая - во втором по значимости конкурсе "Особый взгляд". Однако, названия обоих фильмов в списке, который огласил Тьерри Фремо, не прозвучали. А это значит, что, скорее всего, зрители увидят российские картины на других киносмотрах, который пройдут в реальном формате. Или в тех же Каннах, но в следующем году.

Всего Тьерри Фремо зачитал список, состоящий из 56 картин, причем не разбивал его "по секциям", к которым привыкли на Каннском кинофестивале, то есть по программам "Основной конкурс", "Особый взгляд", "Неделя критики" и так далее. Он разделил фильмы на "Дебюты", "Анимационные", "Документальные", "Комедии", "Первый опыт", "Новички" (имеются в виду новички на Каннском кинофестивале) и так далее. Первое впечатление - рекордное количество фильмов женщин-режиссеров и дебютантов, анимационные и документальные ленты.. Из громких имен - новые работы Уэса Андерсона, Стива Маккуина, Pixar, Франсуа Озона, Наоми Кавасе, Томаса Винтерберга и других.

Отдельно Фремо сказал о новой картине Спайка Ли - американский режиссер должен был в этом году возглавить жюри основного конкурса. Лента "Da 5 Bloods", показанная вне конкурса, могла ознаменовать бы возвращение Netflix на фестиваль после всех скандалов и запретов, связанных со стриминговым гигантом.

Перечислим названные картины, на которые мировые СМИ обратят внимание в первую очередь, ориентируясь на рейтинг ожиданий и имена их создателей. Это лента "Французская депеша" режиссера Уэса Андерсона, "Лето 85" Франсуа Озона, "Истинные Матери" Наоми Кавасе, "Любители рока" и "Мангровый лес" Стива Маккуина, "Еще один раунд" Томаса Винтерберга, "Падение" Вигго Мортенсена (лента, где известный актер выступил режиссером, а также сыграл одну из главных ролей - хит фестиваля Sundance этого года, о нем писала "РГ"), "Душа" Пита Доктера, "Лимбо" Бена Шаррока и другие.

Фирменный знак Каннского киносмотра для продвижения в этом году получат и такие ленты, как "В сумерках" Шарунаса Бартаса, "Планета людей" Лукаса Бельво, "Аммонит" Фрэнсис Ли и другие работы. Любопытна география - фильмы из Египта, Ливана, Южной Кореи (их несколько и Фремо подчеркнул разнообразие жанров), Китая, Грузии, Литвы, Японии, Болгарии, Израиля и других стран.

Стоит также обратить внимание на то, что уже 22 июня откроется в виртуальном формате кинорынок - спутник Каннского кинофестиваля "Марше дю фильм". И необходимость огласить список картин именно сейчас связана с этим - на онлайн-скринингах с каждым из 56 названных фильмов смогут ознакомиться покупатели контента и представители киноиндустрии.

Полный список фильмов Каннского кинофестиваля 2020 можно посмотреть на его официальном сайте.