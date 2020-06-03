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03.06.2020 22:27
Рубрика: Общество

Испытал на себе

Академик Петр Глыбочко: Я пациент дисциплинированный
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Столичный выпуск № 120(8174)
Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова академик Петр Глыбочко заразился коронавирусом.
Не болейте, доктор! Выздоравливайте, Петр Витальевич! Фото: Александр Корольков Не болейте, доктор! Выздоравливайте, Петр Витальевич! Фото: Александр Корольков
Не болейте, доктор! Выздоравливайте, Петр Витальевич! Фото: Александр Корольков

Вот сколько длится эта мучительная эпидемия, столько времени муссируется тема: кто в зоне риска? Претендентов много. Но совершенно очевидно: в этой зоне - медики. Да, это, можно сказать, профессиональный риск. Они вынуждены продолжать свою работу. Вынуждены быть на своем рабочем месте. Самоизоляция - это не про них.

Фото: РИА Новости
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Да, я знала, что самое большое количество коек - 2000 - для лечения ковидных пациентов развернуто в Сеченовском медуниверситете. Знала, что Петр Витальевич не покидает своего рабочего места. Общается и с медиками, и с больными в клинике урологии. Проводит заседания, научные консилиумы, обходы, клинические консультации. То есть в самой группе риска. И все же, когда узнала, что любимый наш автор, эксперт Петр Глыбочко поражен этим вирусом, просто не поверила: Петр Витальевич и ковид?..

- Да, и врачи могут превращаться в пациентов, - сказал вчера мне по телефону Петр Витальевич. - Я пациент очень дисциплинированный. Все предписания выполняю. Свое состояние считаю стабильным. А личный опыт может пригодиться. Как любите говорить вы, журналисты, "испытано на себе".

А мне от себя, от "РГ" осталось добавить: "Не болейте, доктор! Выздоравливайте Петр Витальевич!"

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Статьи и колонки Ирины Краснопольской

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