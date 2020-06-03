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Рубрика: В мире

Акция против полицейского насилия в Париже закончилась операцией силовиков

Парижские полицейские с помощью слезоточивого газа попытались разогнать жителей города, которые организовали несанкционированную акцию против насилия со стороны правоохранителей.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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Как передает ТАСС, формально демонстрация была посвящена памяти Адамы Траоре, который в июле 2016 года умер спустя два часа после задержания полицейскими. Семья молодого человека утверждает, что причиной смерти стало насилие. Однако в данный момент все массовые мероприятия во Франции запрещены, поэтому префектура полиции Парижа митинг не согласовала.

По информации РИА Новости, на призывы активистов откликнулось около 15 тысяч человек. В итоге их шествие уткнулось в полицейские кордоны и переросло в беспорядки. Силовикам пришлось использовать для разгона толпы спецсредства. В ответ в них полетели бутылки и мусор.

Отметим, что только во вторник во Франции разрешили открыть кафе и рестораны. Некоторые из них пострадали в первый же день работы.

В мире Европа Франция

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