Авиакомпаниям Армении запретили летать в страны ЕС

На фоне глобального локдауна авиакомпании Армении оказались лишены возможности выполнять рейсы в страны Евросоюза. Об этом говорится и на сайте Еврокомиссии, и на официальной страничке комитета гражданской авиации Армении в Facebook.

Причина - претензии Брюсселя к выполнению перевозчиками требований по сертификации и обеспечению безопасности полетов.

В черный список ЕС на неопределенный срок включены семь зарегистрированных в республике авиакомпаний. Они попали в "приложение А". Это значит, что в виде исключения перевозчики смогут совершать гуманитарные и эвакуационные рейсы. Решение было принято на основании обзорного заседания профильного комитета ЕС. Напомним, что рестрикционный список европейских авиационных властей постоянно обновляется. По последним данным, в него вошли 90 авиаперевозчиков из 16 стран, а также "шесть индивидуальных авиакомпаний, базирующихся в Венесуэле, Иране, Ираке, Нигерии, Зимбабве и Суринаме".