Авиаперевозки в июне достигнут лишь 30% от показателей прошлого года

Авиакомпании рассчитывают увеличить объем перевозок пассажиров в июне на 30-40% к маю, но едва ли он дотянет до трети от показателей того же месяца прошлого года.

"В июне мы ожидаем +40% к маю", - сообщили в группе компаний S7. На 40% планируют увеличить загрузку рейсов в июне "Уральские авиалинии": загрузка рейсов составит 65-70%, тогда как в мае в среднем она была на уровне 35-50%, пояснили в компании. Перевозчик выполняет только около половины внутренних рейсов от того их количества, которое было в июне прошлого года.

После длительного простоя авиаторы смотрят на летний сезон с надеждой. В аэропорту Шереметьево "РГ" рассказали, что если по итогам мая было подано 3324 заявки на обслуживание рейсов, то в июне планируется выполнить 10 665 заявок.

Авиакомпании постоянно корректируют расписание, потому оценки даже на месяц вперед не отражают реальное положение, отметили в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Спрос восстанавливается медленно. По данным сервиса Biletix, объем бронирований авиабилетов туда-обратно по России на июнь пока составляет лишь 20% от июня прошлого года. Пассажиров пугает неопределенность. "Пока приезжающих закрывают на двухнедельную самоизоляцию там, где действует этот режим, говорить о серьезном росте объема перевозок не приходится", - отметил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Если самоизоляция будет отменена, по итогам июня пассажиропоток может составить до 20-30% от уровня прошлого года, прогнозирует он.