Австрия не подчинилась Евросовету по запрету никабов для девочек

Австрия отвергла критику Совета Европы в отношении запрета головных платков-никабов в начальных школах для девочек. Это является не религиозным, а идеологическим символом, утверждают в австрийском министерстве интеграции.

"Это стигматизирует девушек в очень молодом возрасте и сводит понимание проблемы только к полу. В Австрии нет места таким подходам", - цитирует газета Kronen Zeitung руководителя ведомства Сюзанну Рааб.

По словам Рааб, общество заинтересовано в расширении возможностей девочек и молодых женщин, чтобы они могли свободно развиваться. Платок у детей явно стоит на пути. Поэтому запрет в начальной школе на ношение никаба является разумной мерой.

Однако Совет Европы придерживаются другого мнения. Антидискриминационный комитет СЕ призвал Вену пересмотреть закон, "чтобы он соблюдал принцип нейтралитета, имел законную цель и был свободен от любой формы дискриминации в отношении определенной группы студентов". При этом комитет раскритиковал австрийских политиков за их отношение к мусульманам. "Существует высокая степень исламофобии, а общественный дискурс становится все более ксенофобским", - полагают в Совете Европы.

Напомним, в мае 2019 года австрийский парламент запретил головные платки для девочек в начальной школе. Это решение инициировало коалиционное правительство Австрийской народной партии и партии "Свобода", которое позднее распалось. Сегодня кабинет планирует продлить запрет на ношение никабов для девочек в возрасте до 14 лет.