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03.06.2020 23:28
Рубрика: Спорт

Свободный агент

Фридзон попрощался с кубанской командой
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 120(8174)
Краснодарский "Локомотив-Кубань", занимавший третье место на момент прерванного чемпионата Единой лиги, официально попрощался с ветераном национальной сборной Виталием Фридзоном. У культового игрока завершился двулетний контракт с "железнодорожниками".

- Это были два замечательных сезона в моей карьере, - сказал Фридзон. - Благодарю весь клуб и особенно его президента Андрея Ведищева за предоставленную возможность быть частью такого коллектива. Спасибо всем, с кем выходил на площадку, - мне довелось играть с замечательными ребятами.

Фото: iStock
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Напомним, что бронзовый призер Олимпиады-2012 Фридзон переходил в "Локомотив-Кубань" после пяти сезонов в ЦСКА, а до этого ключевой исполнитель национальной дружины девять сезонов подряд защищал цвета подмосковных "Химок". Профессиональную карьеру ныне 34-летний уроженец Брянщины начинал в тольяттинском "Стандарте".

- Виталий - один из самых титулованных российских баскетболистов, когда-либо надевавших форму "Локомотива", - считает руководитель краснодарского клуба, сам в прошлом игрок сборной Андрей Ведищев. - Опыт и мастерство Фридзона помогали команде не только на площадке, но и за ее пределами. Капитан в течение двух сезонов был одной из ключевых фигур в формировании необходимой "химии" в коллективе. Жаль, что полученная осенью травма не позволила ему проявить себя в полной мере.

Фридзон стал свободным агентом, почти наверняка ему скоро поступят предложения.

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