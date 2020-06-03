Белоруска Александра Кулак снимет фильм о простом русском орнитологе

Названы 22 документальных проекта из 19 стран, которые получат гранты на разработку сценариев, производство, постпродакшн и маркетинг. В числе проектов - совместная российско-французская лента "Ястреб размером с лошадь" белорусского режиссера Александры Кулак.

Проект презентовался на последнем международном кинофестивале "Берлинале" в программе Berlinale Talents в секции Doc Station, в рамках которой показывались работы над документальными фильмами на разной стадии готовности.

Александра Кулак родилась в Беларуси, окончила физико-математическую школу при Санкт-Петербургском государственном университете. Училась в Санкт-Петербургском политехническом университете. Мечтала стать физиком. Но дорога привела на кафедру кинофотоискусства Санкт-Петербургского университета культуры. А дальше сложилось так, как сложилось. Ей 30 лет.

- Уже на втором курсе госуниверситета я поняла, что безмерно хочу быть оператором, - рассказала Александра. - Вышло так, что в это самое время Московская школа нового кино давала гранты на обучение на операторском факультете, курс набирал Олег Лукичев. Отправила портфолио, сдала экзамен и поступила. Потом мы с моим другом Русланом Федотовым сняли первый совместный короткометражный фильм "Рождество". После этого нас стали звать на разные проекты. Видимо, нужны были операторы с незатертым нетелевизионным взглядом.

Наверное, самый красивый фильм Александры Кулак - "Саламанка". Эту ленту о закрытой мексиканской религиозной деревне я с огромным удовольствием посмотрела в 2015 году на минском Международном кинофестивале "Лiстапад". Я долго не могла поверить, что это документальный, а не игровой фильм - настолько в нем изящна и незабываема работа оператора.

Российско-французский проект "Ястреб размером с лошадь" расскажет про российского орнитолога, живущего в маленьком подмосковном городке. В один прекрасный день он решает создать фантастический мир, основанный на мифологии "Твин Пикса" режиссера Дэвида Линча.

Дэвид Линч создает альтернативные миры, которые оказываются порой реальнее самой реальности. Он показывает мир естественным, таким, каким он его воспринимает.

В список получателей грантов также попали фильм мэтра документального кино Фредерика Вайзмана "Ратуша" и известных документалистов Марко Уильямса "Убийства, которые имеют значение" и Эдвина Мартинеса "Чудовище и буря".