Белый дом запретил китайским перевозчикам с 16 июня полеты в США

Администрация Трампа в среду 3 июня приняла решение о запрете полетов китайских авиакомпаний в США в связи с эскалацией торговой и туристической напряженности между двумя странами. В заявлении американского министерства транспорта говорится о том, что с 16 июня будут приостановлены пассажирские рейсы четырех крупных и двух небольших китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты и обратно, отмечает The Associated Press.

Речь идет о таких авиаперевозчиках, как Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co и Hainan Airlines Holding Co, а также о Sichuan Airlines Co и Xiamen Airlines Co. Эти компании в период пандемии выполняют четыре рейса туда и обратно в США еженедельно. Китайские перевозчики также осуществили большое количество дополнительных чартерных рейсов, чтобы помочь китайским студентам вернуться на родину. В целом в марте количество таких рейсов достигло 34 за месяц. До пандемии между США и Китаем в неделю совершалось около 325 пассажирских рейсов, включая рейсы, выполняемые United, Delta и American Airlines, большинство из них - в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго.

Как отмечают чиновники Белого дома, решение было принято в связи с тем, что Пекин не позволил американским United Airlines и Delta Air Lines возобновить полеты в Китай с июня. Эти авиакомпании приостановили свои рейсы в КНР начале 2020 года в связи с пандемией коронавируса, которая началась в китайской провинции Ухань. Если Delta Air Lines "поддержала и оценила" действия властей США по обеспечению прав компании, то United Airlines в своем заявлении отметила, что с нетерпением ожидает возобновления пассажирских перевозок между Соединенными Штатами и Китаем.

Администрация Трампа, отмечают американские СМИ, также намерена свернуть чартерные рейсы китайских пассажирских авиакомпаний и уже предупредила перевозчиков, чтобы они не ждали получения разрешений на такие полеты.