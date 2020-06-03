"Бешикташ" отклонил предложение ЦСКА о покупке нападающего сборной Канады

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего сборной Канады Кайла Ларина. Однако первое предложение российского клуба не устроило турецкий "Бешикташ".

Об интересе российского клуба к канадскому нападающему, который в сезоне 2019/20 выступал на правах аренды за бельгийский клуб "Зюлте-Варегем" стало известно в о вторник. Бельгийское издание Nieuwsblad сообщило, что ЦСКА уже обратился к турецкому "Бешикташу", которому принадлежат права на Ларина.

По данным издания, московский клуб предложил за игрока миллион евро, однако эта сумма турецкую сторону категорически не устроила. Сообщается, что клубы продолжают переговоры о трансфере канадца.

Кайл Ларин в минувшем сезоне в 29 матчах за бельгийский клуб забил семь голов и сделал пять голевых передач. В составе сборной Канады он забил 8 мячей в 30 проведенных матчах.