BlaBlaCar возвращается на российские дороги

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar возобновляет работу в России, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В марте 2020 года сервис добровольно приостановил работу в России, чтобы поддержать усилия органов государственной власти, направленные на сдерживание распространения коронавируса, пояснили в компании. Так как транспортное сообщение между регионами восстанавливается, в BlaBlaCar приняли решение возобновить работу в России.

Кроме того, компания сообщила о введении дополнительных мер безопасности.

Число мест для бронирования сокращено до четырех (раньше было пять). Кроме того, BlaBlaCar внедряет опцию "Только один сзади" и будет настоятельно рекомендовать водителям воспользоваться ею, чтобы ограничиться одним пассажиром на заднем сиденье.

Также при публикации или бронировании поездки BlaBlaCar будет напоминать о рекомендациях Минздрава РФ - не путешествовать при симптомах заболевания, использовать в поездке средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки.