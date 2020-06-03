Борисов: Росрезерв показал малую эффективность во время пандемии

Росрезерв в период пандемии коронавируса показал малую эффективность, необходимо обновить номенклатуру хранящейся там продукции и разработать действенный механизм ее обновления. Об этом на совещании с президентом заявил заместитель председателя правительства Юрий Борисов.

"Несколько соображений относительно Росрезерва. В период кризисной ситуации, надо сказать, что он показал свою малую эффективность. Дело в том, что и номенклатуры нужной там не оказалось, и механизм обновлений, запуска в оборот продукции, которая хранится в Росрезерве, тоже у нас хромает", - отметил вице-премьер.

Поэтому, по его словам, была создана комиссия, которая уточнит номенклатуру - востребованная ли продукция там хранится. Кроме того, подчеркнул Борисов, нужно разработать действенный механизм обновления этой продукции, чтобы она своевременно шла в оборот.