Указ главы Республики Бурятия от 2 июня 2020 года № 123 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Новости

В Оренбуржье омбудсмен вступилась за изъятых их семьи детей 14:25
Владимир Путин встретится в режиме видеоконференции с главой Югры 14:24
Предприятие Роскосмоса сертифицировало лифт с голосом Гагарина 14:22
Полицейский за взятку пообещал жителю Адыгеи водительские права 14:22
Авиакомпаниям Армении запретили летать в страны ЕС 14:10
Эквадор открывает свои аэропорты после пандемии 14:04
В Крыму крестного шестилетней девочки обвинили в ее убийстве 14:04
Медики Москвы еженедельно получают 4 млн единиц средств защиты 14:03
Движение поездов на мурманском направлении восстановят 23 июня 14:01
Какие темы обсудят на заседании Совета министров Союзного государства 14:00
Haval: Стать китайским брендом номер один - только первый шаг 14:00
Мишустин распорядился вернуть медучреждения к профильной деятельности 13:59
В правительстве Воронежской области произошла вспышка COVID-19 13:58
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма 13:55
Троих жителей Кубани будут судить за похищение девушки "для замужества" 13:50
Лоза ехидно ответил Киркорову, сравнившему его с "аппендицитом" 13:40
Крепость эпохи ятвягов обнаружили у границ Беларуси 13:40
Мошенники обокрали пенсионерку, представившись работниками ЖКХ 13:39
Общенародное обсуждение плана восстановления экономики не запланировано 13:37
Audi раскрыла российские цены на "сарай" A6 13:33
Бандиты в Москве отобрали у женщины свыше 1,2 миллиона рублей 13:31
Путин не будет участвовать в саммите по вакцинам 13:26
Появились новые сведения о будущем сериала "Бэтвумен" 13:26
В Краснодаре еще одно кафе оштрафуют за детский праздник 13:22
Бирюков: Московские городские службы готовы к ухудшению погоды 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
3 июня 2020 г.

Указ главы Республики Бурятия от 2 июня 2020 года № 123 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118):

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Приостановить:

7.1. С 29 марта по 9 июня 2020 г. включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

Разрешить с 10 июня 2020 г. работу предприятий общественного питания при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект общественного питания, а также при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия", с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, с обеспечением работодателем перед открытием лабораторного обследования персонала на COVID-19.

7.2. С 29 марта по 30 июня 2020 г. включительно работу предприятий общественного питания, кинотеатров, детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.

Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов представить в электронном виде сведения, указанные в пункте 10.14 настоящего указа, по форме согласно приложению № 3 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия" и обеспечить:

- разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей; контроль численности в лифтах (1 человек);

- вход посетителей во все помещения только в масках;

- возможность приобретения масок и перчаток при входе в торговый центр;

- условия для соблюдения гражданами социального дистанцирования (дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра).

7.3. С 29 марта по 30 июня 2020 г. включительно работу СПАсалонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

7.4. С 29 марта по 30 июня 2020 г. включительно работу кружков, секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.".

1.2. Приложение № 2 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией