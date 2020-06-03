Цены на гречку снова начали расти

За неделю с 26 мая по 1 июня из продовольственных товаров больше других выросли цены на гречневую крупу - на 1,4%. При этом на Камчатке гречка подорожала за неделю более чем на 8%. А вот в Крыму, напротив, снизилась в цене на 1,1%, следует из данных Росстата.

Также росли цены на рис шлифованный (на 0,6%), вермишель (0,5%), печенье (0,4%), конфеты шоколадные, чай черный и соль поваренную (0,3%), маргарин, масло подсолнечное и хлеб (0,2%).

Но стоимость ряда других продуктов питания снизилась. Так, яйца стали дешевле на 2,1%, мясо кур - на 0,5%, сахар-песок и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%, молоко - на 0,2%, рыба мороженая, масло сливочное, сметана и смеси сухие молочные для детского питания - на 0,1%.

Сезонное подорожание отмечено по овощам: картофель вырос в цене на 4%, яблоки - 2,3%, морковь - 1,5%. Вместе с тем на отдельные овощи цены за неделю снизились. Сильнее всего подешевели помидоры - на 5,5%. Огурцы стали дешевле на 2,1%, репчатый лук - на 1,7%, капуста белокачанная - на 0,1%.

В целом индекс потребительских цен за этот период составил 100,1%. С начала года они выросли на 2,4%. При этом цены за пять первых месяцев прошлого года выросли даже немного больше - на 2,5%.