Цены на гречку снова начали расти

Новости

В Никитском ботаническом саду для посещения откроют три парка 20:27
В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки 20:11
Видео: В Северной Осетии штормовой ветер снес деревья и крыши 20:04
Жительницу Кировской области осудили за оставленных без еды детей 19:51
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси 19:44
CES 2021 станет первой крупной очной IT-выставкой с начала пандемии 19:43
В Карелии отменили торжества в честь 100-летия республики 19:25
Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к "Роскосмосу" 19:20
Аксенов заявил о беспрецедентной засухе в Крыму 19:12
В храмах Петербурга возобновятся богослужения 19:10
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 19:10
В Россию разрешен беспошлинный ввоз средств индивидуальной защиты 19:04
Володин выступил за доступные цены для туристов в России 19:03
В Татарстане умер чемпион мира по борьбе корэш Ильяс Галимов 19:01
"Газпром" уступил Сбербанку первое место по капитализации 18:58
Экс-участник "Отпетых мошенников" потребовал от Малахова миллион рублей 18:49
В Индии обнаружена древняя технология империи Великих Моголов 18:47
Володин: Госдума приняла 29 законов, необходимых в период пандемии 18:44
Под Владимиром трехмесячный ребенок умер от истощения 18:30
В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки 18:29
Трамп: Возвращение России в G7 решит многие проблемы 18:25
Эксперты прогнозируют восстановление инвестиций в углеводороды к 2025 году 18:16
Росавиация одобрила субсидии авиакомпаниям на 9,5 млрд рублей 18:00
Путин пожелал Комаровой успехов на выборах на пост главы ХМАО 18:00
Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 млрд рублей 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
03.06.2020 19:02
Рубрика: Экономика

Цены на гречку снова начали расти

Текст: Татьяна Карабут
За неделю с 26 мая по 1 июня из продовольственных товаров больше других выросли цены на гречневую крупу - на 1,4%. При этом на Камчатке гречка подорожала за неделю более чем на 8%. А вот в Крыму, напротив, снизилась в цене на 1,1%, следует из данных Росстата.

Также росли цены на рис шлифованный (на 0,6%), вермишель (0,5%), печенье (0,4%), конфеты шоколадные, чай черный и соль поваренную (0,3%), маргарин, масло подсолнечное и хлеб (0,2%).

Фото: Александр Корольков/РГ
Как изменились цены на продукты во время карантина

Но стоимость ряда других продуктов питания снизилась. Так, яйца стали дешевле на 2,1%, мясо кур - на 0,5%, сахар-песок и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%, молоко - на 0,2%, рыба мороженая, масло сливочное, сметана и смеси сухие молочные для детского питания - на 0,1%.

Сезонное подорожание отмечено по овощам: картофель вырос в цене на 4%, яблоки - 2,3%, морковь - 1,5%. Вместе с тем на отдельные овощи цены за неделю снизились. Сильнее всего подешевели помидоры - на 5,5%. Огурцы стали дешевле на 2,1%, репчатый лук - на 1,7%, капуста белокачанная - на 0,1%.

В целом индекс потребительских цен за этот период составил 100,1%. С начала года они выросли на 2,4%. При этом цены за пять первых месяцев прошлого года выросли даже немного больше - на 2,5%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Кремль ответил на слова Трампа про "ядерный пакт"
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Швеция признала ошибочным "особый путь" в борьбе с коронавирусом
Путин не будет участвовать в саммите по вакцинам
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии