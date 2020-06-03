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03.06.2020 19:43
Рубрика: Digital

CES 2021 станет первой крупной очной IT-выставкой с начала пандемии

Текст: Иван Черноусов

В 2020 году были отменены или перенесены в онлайн множество мероприятий в сфере IT. Первой крупной выставкой, где будет присутствовать множество людей, с начала пандемии коронавируса, станет Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе. Она может пройти в январе 2021 года. Об этом сообщает портал The Verge.

Фото: Pixabay
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В 2020 году выставку посетили около 175 тысяч участников. Реконструкция конференц-центра в Лас-Вегасе должна завершиться как раз к началу следующего мероприятия. Несмотря на то, что многие считают, что CES это выставка, где анонсируются в основном телевизоры, она является очень важной для IТ-индустрии, ведь на ней задаются хайтек-тренды на весь год.

Организаторы выставки обещают беспрецедентные меры безопасности. Планируется, что все помещения будут регулярно убирать и дезинфицировать, а также расширят проходы, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, на всей территории выставки будут работать технологии бесконтактной оплаты.

"На данный момент пока не ясно, безопасно ли проводить такое масштабное мероприятие в январе, - отмечает издание. - И даже если чиновники считают, что все в порядке, то будут ли люди чувствовать себя в безопасности - большой вопрос. CES собирает десятки тысяч людей в небольших конференц-залах: все они будут встречаться и обмениваться визитками. Допустим, пандемия к тому моменту закончится - окажутся ли готовы к взаимодействию люди?"

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