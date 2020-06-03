Ряд работ по капитальному ремонту домов может быть перенесен на следующий год. Из-за ограничительных мер в период самоизоляции подрядчики могут не успеть завершить их до осени.

"В период нерабочих дней в 14 регионах работы по капремонту были приостановлены полностью, в 29 частично, в остальных акцент был сделан на внешних работах - ремонте кровли и фасадов", - говорит исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова. Есть риск невыполнения работ по внутридомовым инженерным системам - период их проведения сократился из-за самоизоляции, во многие квартиры не попасть: жители уехали на дачи.

Подрядные организации оказались в сложном финансовом положении, у них проблемы с сотрудниками (одни не могут приехать из-за закрытия границ, другим необходимо обеспечить проживание в регионе). "Банкротство подрядчиков ухудшит качество работ, а в некоторых регионах, где на конкурсы заявляется мало участников, появится риск срыва региональных программ", - подчеркивают в ассоциации. Мерой поддержки для подрядчиков, которые не могут выполнить запланированные работы, могло бы стать участие в конкурсах на ремонт других элементов зданий, в том числе из плана на 2021 год, считают в АРОКР. Нужно сокращение сроков проведения электронных аукционов, продление срока нахождения организаций в реестре квалифицированных подрядчиков до конца года.

Осложняет ситуацию подорожание на 10-30 процентов стройматериалов, переход производителей на работу по полной предоплате. По мнению Мамоновой, в связи с этим необходимо предусмотреть возможности увеличения цены договора по капремонту и выплаты увеличенного аванса.

Но некоторые меры, введенные из-за пандемии, могут помочь в проведении капремонта, считают в АРОКР. Это, например, развитие онлайн-сервисов оплаты и возможность проведения собраний собственников через интернет.