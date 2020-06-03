ЦСКА признан лучшей хоккейной командой Европы

Армейцы второй год подряд возглавили этот список, состоящий из 250 команд. В прошлом сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, "красно-синие" стали первыми по итогам "регулярки" в Западной конференции. В стартовом раунде плей-офф москвичи обыграли нижегородское "Торпедо", победив в серии со счетом 4-0. В следующей стадии ЦСКА должен был встретиться с "Динамо".

Вторая строчка в рейтинге лучших клубов Европы досталась шведскому "Лулео", третья - казанскому "Ак Барсу".

Из представителей КХЛ в топ-50 списка также попали: питерский СКА (четвертое место), "Барыс" из Казахстана (девятое), столичное "Динамо" (десятое), финский "Йокерит" (12), омский "Авангард" (16) и московский "Спартак" (28).