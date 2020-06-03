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03.06.2020 23:37
Рубрика: Спорт

Освоили лед

ЦСКА признан лучшим клубом Европы
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 120(8174)
Московский ЦСКА второй год подряд назван лучшим хоккейным клубом Европы, по версии авторитетного статистического портала hockey-archives.
Своей уверенной игрой голкипер Илья Сорокин (на фото) внес ощутимый вклад в успехи московского ЦСКА. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Своей уверенной игрой голкипер Илья Сорокин (на фото) внес ощутимый вклад в успехи московского ЦСКА. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Своей уверенной игрой голкипер Илья Сорокин (на фото) внес ощутимый вклад в успехи московского ЦСКА. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Напомним, в сезоне 2019/2020 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который был прерван на стадии 1/4 финала плей-офф, ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, а в серии 1/8 Кубка Гагарина одолел нижегородское "Торпедо" - 4:0.

Фото: Instagram.com / @leonwarriorsmm
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Второе место в рейтинге занял шведский "Лулео", перескочивший через 10 позиций. Третья и четвертая строчки у казанского "Ак Барса" и питерского СКА соответственно. Причем казанцы поднялись разом на 22 пункта.

Из КХЛ в десятку лучших также вошли казахстанский "Барыс", занявший девятое место, и московское "Динамо", которое замыкает топ10. Отмечается, что "Барыс" никогда прежде не входил в первые десять команд рейтинга.

"Лидерство сохранил ЦСКА, который был первым также в 2015 и 2016 годах. Его гегемония прерывалась только СКА. Безраздельное доминирование двух суперклубов длится вот уже шесть лет, а российских команд и все 15. Посмотрим, как изменится ситуация после введения в КХЛ жесткого потолка зарплат", - говорится в комментарии к рейтингу.

Между тем появилась неофициальная информация, согласно которой форвард Кирилл Капризов и вратарь Илья Сорокин могут остаться в ЦСКА еще на один сезон. Оба игрока, последние годы выступавшие за армейцев, собирались продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Однако хоккеистам, подписавшим контракты новичков, могут не разрешить сыграть в нынешнем сезоне НХЛ, который возобновится летом сразу со стадии плей-офф. А следующий, возможно, стартует только в январе. Таким образом, Капризов и Сорокин рискуют остаться без хоккея на очень продолжительное время.

Однако, как сообщается, чтобы вернуться в ЦСКА, Капризов и Сорокин должны подписать с армейским клубом контракты на весь предстоящий сезон.

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