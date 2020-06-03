Дешевый восстановленный iPhone XR поступил в продажу. Цена

iPhone XR, ставший по итогам 2019 года самым популярным смартфоном в мире, поступил в продажу в восстановленном, или refurbished, виде. Такие устройства, отремонтированные в официальном сервисе Apple, продаются по более низкой цене.

В настоящее время восстановленные iPhone XR можно купить в американском онлайн-магазине компании со скидкой в размере 100-120 долларов по сравнению с новым устройством.

Например, 64-гигабайтная версия девайса продается за 499 долларов, или около 34500 рублей. Это на 100 долларов дороже, чем новый iPhone SE с флагманским чипом.

Кроме того, Apple вернула в продажу iPhone XR - тоже в восстановленном виде - с 256 Гб памяти по цене 629 долларов (43400 рублей). До этого аппарат был доступен с памятью объемом 64, 128 и 512 Гб.