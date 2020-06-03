Следы динозавров найдены в бомбоубежище в Китае

Китайские палеонтологи и геологи исследовали многочисленные отпечатки "куриных лап", которые в марте 2019 года на стене бомбоубежища "Шарен" в Национальном лесном парке Гэлэшань в Чунцине обнаружили скалолазы. Оказалось, что эти следы были оставлены группой динозавров порядка 190 миллионов лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Historical Biology, а коротко о нем сообщает China Daily. Открытие было совершено на юго-западе Китая. Указанное скалолазами место изучила межведомственная команда, составленная из научных сотрудников разных институтов. В ее состав были включены и геологи.

Ученые установили, что странные следы на каменной стене оставила целая группа динозавров. Это были хищники раннего юрского периода. Отпечатки хорошо сохранились на двух участках. Две полосы треков расположены на расстоянии три метра друг от друг. В общей сложности найдено 46 следов тероподов из группы Kayentapus.

Длина самого большого отпечатка составляет 35 сантиметров, а самого маленького - 16 сантиметров. Измерив длину шагов, исследователи предположили, что следы были оставлены большими и средними тероподами, которые, вероятно, пробежали в этом месте.

Возраст окаменелостей составляет около 190 миллионов лет. Для Китая это очень важное открытие. Существует гипотеза, согласно которой в Азии в ранний юрский период преобладали тероподы. Но подтвердить их морфологическое разнообразие до сих пор не удавалось.

Цепочки следов Kayentapus широко распространены по всему миру. Однако в Азии их находят редко. Ранее подобные отпечатки были обнаружены в Луфэне и Цзиньнине в провинции Юньнань, в Паньчжихуа и Сичан в провинции Сычуань, а также в Чжичжоу в провинции Шэньси.

Что касается вновь найденных следов, то ученые предполагают, что самые крупные из них мог оставить Sinosaurus - так называемый китайский динозавр. Его длина достигала 5,6 метра, весил он около полутонны и обладал двумя крупными гребнями на голове. В тот период времени это был самый жестокий крупный хищный динозавр.