До какого уровня может снизиться курс рубля осенью

Антон Покатович, экономист "БКС Премьер", специально для "Российской газеты":

- Курс рубля к доллару начал лето 2020 года укреплением до отметок 68-69, фактически вернувшись к уровням самого начала весны. Что помогло российской валюте укрепить свои позиции и насколько это устойчивый тренд?

Рублю в последнее время помогал укрепляться комплекс факторов. Во-первых, нефтяные котировки достигли уровней 38-39 долларов за баррель. Рынок "черного золота" ожидает ребалансировки во II-III кварталах по мере восстановления мирового спроса на фоне ослабления карантинных мер в мире, а также продления действующих ограничений добычи для крупнейших экспортеров.

Во-вторых, в пользу рубля выступают общерыночные настроения, которые в целом остаются в зоне risk on. Инвесторы ожидают восстановления деловой и экономической активности по мере снятия карантинных ограничений. Пока что новый виток напряженности в отношениях США и Китая не приводит к значительному сокращению аппетитов к покупке риска. Большинство валют укрепляются к доллару, и рубль находится в рамках данной тенденции.

В-третьих, рублевая валюта получает определенную поддержку и от повышенного спроса на нацвалюту со стороны компаний, которые продолжают подготовку к летнему дивидендному периоду.

Наконец, определенную поддержку рублевый курс может получать и со стороны более сдержанного спроса населения на валюту - граждане продолжают воздерживаться от поездок за границу, валютные сбережения для отпусков могут конвертироваться в рубли и использоваться для текущих трат. Тем не менее воздействие этого эффекта на процесс укрепления рублевого курса, на наш взгляд, ограничено, его можно оценить в 20-30 копеек.

Наш краткосрочный прогноз предполагает формирование рублевого курса в диапазоне 67,5-70 за доллар. Полагаем, что потенциал укрепления ниже данных уровней сейчас остается сдержанным. В случае продления действующих квот сокращения добычи в рамках ОПЕК+ еще на два-три месяца нефть может реализовать рост к уровням 40-41 доллару за баррель, что также усилит нефтяную поддержку рубля. В случае, если экспортерам не удастся сейчас прийти к компромиссу, нефть может скорректироваться к уровням 35-37 долларов за баррель, однако данная коррекция вряд ли приведет к активной девальвации рубля в ближайшей перспективе.

Летние перспективы рубля также связаны и с монетарной политикой Банка России. На наш взгляд, снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов на июньском заседании ЦБ сейчас уже заложено в цены. При этом мы считаем, что вероятность снижения ставки сразу на 100 базисных пунктов, до 4,5%, находится на повышенных уровнях. Если такой сценарий реализуется, долговой рынок может продемонстрировать новый раунд ценового роста, а приток нерезидентов в ОФЗ может усилиться, что также поддержит рублевую валюту. С другой стороны, на более дальнем временном горизонте, после цикла снижения ставки, снижение привлекательности российских долговых бумаг в терминах доходности может сформировать определенное давление на рублевый курс.

Мы считаем потенциал рублевого укрепления в летние месяцы ограниченным, возвращение к уровням 60-65 рублей за доллар выглядит весьма сложным процессом. До сентября курс рубля может формироваться в диапазоне 67-74 рублей за доллар и 72-77 рублей за евро.

В целом, в перспективе второго полугодия мы ожидаем, что рубль вернется к умеренному ослаблению к уровням 69-74 рублей за доллар. В пользу этого сценария начиная с июля могут выступать как условно внутренние, так и внешние факторы. С одной стороны, ожидаем, что российский бюджет продолжит движение к расширению дефицита. Также ожидаем, что счет текущих операций (СТО) продолжит слабеть и завершит год в отрицательной зоне. При этих вводных умеренная рублевая девальвация выгодна бюджету, так как позволит несколько ослабить давление на него, но также и сам фактор рублевой поддержки в виде положительного СТО будет слабеть далее по году.

С другой стороны, во внешнем фоне также могут произойти негативные изменения, в ходе которых оптимистичные рыночные настроения подвергнутся коррекции. Так, в настоящее время мы видим, что возрастает тревожность рынков в отношении новых раундов торгового противостояния США и Китая. Юань тем временем является одной из немногих валют, которые "выбиваются" из общего тренда укрепления к доллару - китайская валюта ослабляется к долларовому активу. При новых всплесках торговой конфронтации с учетом высокого уровня неопределенности в перспективах восстановления мировой экономики после пандемии инвесторы весьма быстро могут вернуться к защитным позициям, распродавая риск, что в том числе способно оказать давление и на рублевую валюту.

Завершить 2020 год курс рубля, по нашим оценкам, может вблизи 71 (+/-2) за доллар и 73-75 рублей за евро.