Дом Гитлера в Австрии станет полицейским участком

"Все элементы, добавленные на фасад в период нацизма, будут удалены, здесь не останется ни комнаты, ни таблички с указанием того, что тут произошло. Австрии потребовалось много времени, чтобы разобраться с собственной историей, но теперь мы на правильном пути", - отметил министр. По его словам, расположение тут полицейского участка будет правильным, поскольку именно полиция охраняет основные права и свободы граждан.

Реконструкцией дома в центре города Браунау-ам-Инн, недалеко от границы с Германией, займутся австрийские архитекторы Стефан и Бернхард Марте. Их проект больше всего понравился комиссии (всего было прислано 12 предложений). Как заявил председатель жюри Роберт Уиммер, "его простота убедила нас". В здании проведут косметический ремонт фасада и установят новую крышу. А также уберут мемориальный камень с надписью: "За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят нас об этом". Его перевезут в музей.

На реализацию проекта власти Австрии выделили 5,6 миллиона евро, работы должны быть завершены к концу 2022 года, передает DiePresse.

Как отметили в МВД Австрии, нельзя позволить этому дом стать местом паломничества неонацистов. Хотя Гитлер прожил тут лишь первые три года своей жизни, после аннексии Австрии Третьим рейхом нацисты отметили его своей символикой. После окончания Второй мировой войны здание вернулось к его первоначальным владельцам. На протяжении последующих 65 лет тут располагались библиотека, отделение банка, школа, мастерские и даже приют для людей с ограниченными возможностями. Но в 2011 году власти отметили наплыв в городе неонацистов и решили перевести дом с государственную собственность. Судебные споры, в том числе о размере компенсации, длились пять лет, пока свой вердикт не вынес Верховный суд. Прежним владельцам было выплачено 812 тысяч евро, а здание перешло в собственность министерства внутренних дел. С тех пор оно пустовало.