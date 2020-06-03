Дом Гитлера в Австрии станет полицейским участком

Новости

Создатель "Острых козырьков" рассказал о будущем сериала 12:52
Лукашенко предостерег от революций при смене состава правительства 12:50
Московское метро снизило цены на маски 12:49
Сенаторы предложили ограничить предельный размер стоимости услуг нотариуса 12:49
Крымский автослесарь выиграл квартиру в лотерею 12:42
В Сочи беременная женщина потеряла ребенка после жестоких побоев 12:35
В Израиле и Швеции заряжать электромобили будет дорога 12:35
Минск вошел в топ-10 самых велосипедных городов России и СНГ 12:30
Джоан Роулинг раскрыла тайну имени Северуса Снейпа 12:28
В Петербурге проверяют школы и ТЦ после сообщения о минировании 12:26
В Подмосковье мужчина с ребенком на руках попал под поезд 12:26
В Госдуме назвали фикцией угрозу России от бомбардировщиков США 12:25
На Филевской линии столичного метро временно нет движения поездов 12:24
Завершается первый международный онлайн-фестиваль "Театр@льный круг" 12:24
Facebook заблокировал аккаунт воронежского губернатора 12:23
В НАО 12-летний мальчик случайно застрелил друга на охоте 12:21
ЛНА назвала условия для урегулирования кризиса в Ливии 12:15
В Петербурге ушел из жизни художник-пушкинист Энгель Насибулин 12:11
Facebook позволит удалять много старых постов одновременно 12:10
ГАЗ-21 полковника СССР. Блогер нашел идеальную "Волгу" 12:08
Минюст: Cпор по выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд может занять много лет 12:06
Умер комик Гектор Суарес 12:03
В Краснодаре завели дело на стрелявшего в воздух хулигана 12:02
МИД Австрии обвинил США в "спирали насилия" против населения 12:01
У священника калининградского храма нашли коронавирус 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
03.06.2020 12:26
Рубрика: В мире

Дом Гитлера в Австрии станет полицейским участком

Текст: Юрий Когалов
Власти Австрии решили превратить дом, где родился Адольф Гитлер, в полицейский участок. Как рассказал глава МВД республики Карл Нехаммер, на здании не останется никаких упоминаний о том, что здесь произошло в 1889 году, и какое оно имеет отношение к событиям XX века.
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

"Все элементы, добавленные на фасад в период нацизма, будут удалены, здесь не останется ни комнаты, ни таблички с указанием того, что тут произошло. Австрии потребовалось много времени, чтобы разобраться с собственной историей, но теперь мы на правильном пути", - отметил министр. По его словам, расположение тут полицейского участка будет правильным, поскольку именно полиция охраняет основные права и свободы граждан.

Фото: РИА Новости
Что делала советская власть в освобожденной от гитлеровцев Прибалтике

Реконструкцией дома в центре города Браунау-ам-Инн, недалеко от границы с Германией, займутся австрийские архитекторы Стефан и Бернхард Марте. Их проект больше всего понравился комиссии (всего было прислано 12 предложений). Как заявил председатель жюри Роберт Уиммер, "его простота убедила нас". В здании проведут косметический ремонт фасада и установят новую крышу. А также уберут мемориальный камень с надписью: "За мир, свободу и демократию. Не допустим фашизма вновь, миллионы погибших просят нас об этом". Его перевезут в музей.

На реализацию проекта власти Австрии выделили 5,6 миллиона евро, работы должны быть завершены к концу 2022 года, передает DiePresse.

Как отметили в МВД Австрии, нельзя позволить этому дом стать местом паломничества неонацистов. Хотя Гитлер прожил тут лишь первые три года своей жизни, после аннексии Австрии Третьим рейхом нацисты отметили его своей символикой. После окончания Второй мировой войны здание вернулось к его первоначальным владельцам. На протяжении последующих 65 лет тут располагались библиотека, отделение банка, школа, мастерские и даже приют для людей с ограниченными возможностями. Но в 2011 году власти отметили наплыв в городе неонацистов и решили перевести дом с государственную собственность. Судебные споры, в том числе о размере компенсации, длились пять лет, пока свой вердикт не вынес Верховный суд. Прежним владельцам было выплачено 812 тысяч евро, а здание перешло в собственность министерства внутренних дел. С тех пор оно пустовало.

В мире Европа Австрия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мантуров перечислил главные преимущества России перед другими странами
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Польский регулятор начал расследование против "Газпрома"
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Кабмин: Анализ мер борьбы с COVID-19 не связан с решениями регионов
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии