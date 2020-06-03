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03.06.2020 16:22
Рубрика: В мире

Единственному в Болгарии слону подарили 38-килограммовый торт

Текст: Александр Гацак (София)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Индийской слонихе по имени Артайда - единственному представителю своего биологического семейства на территории Болгарии - исполнилось 57 лет. По случаю праздника для нее изготовили торт весом в 38 килограммов.

Как сообщила в интервью bTV сотрудница софийского зоопарка, деликатес состоит из свежих фруктов, овощей, ягод, мучных изделий, макарон и др. Судя по снятому видео, Артайде подарок пришелся по душе.

Фото: Ivo Verheijen, Schoningen Research Station
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"Почти ежедневно слонихе делают педикюр, теплые ванны, хорошо расчесывают, - рассказал директор столичного зоопарка Добромир Бориславов. - Все, в чем нуждается современная дама, она получает от нашего ветеринара".

Зоологический сад Софии основан указом царя Фердинанда в 1888 году. В настоящее время он является самым крупным на территории Юго-Восточной Европы. Слоны же всегда считались своего рода логотипом зоопарка.

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