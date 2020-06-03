Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории

Что было раньше - взятие острова Корфу или захват Константинополя? В каком веке начались Крестовые походы и - составление свода законов Русской правды? При каком князе были военные столкновения с Волжской Булгарией? И когда появилось понятие "семилетка"? ЕГЭ по истории считается одним из самых сложных.

Пока выпускники готовятся к профильным ЕГЭ для поступления в вузы, "Российская газета" предлагает вам проверить себя и ответить на девять реальных заданий из Единого госэкзамена 2020 года (досрочного периода). Мы их немного упросили и добавили варианты ответов. Итак, история: желаем удачи!