Эксперты прогнозируют восстановление инвестиций в углеводороды к 2025 году

Восстановление объемов финансирования геологоразведки и добычи во всем мире до уровня 2014 года станет возможным лишь к 2025 году. Так считают в компании Deloitte, представившей доклад "Антикризисные стратегии геологоразведочных и нефтесервисных компаний" на онлайн-площадке "Московских нефтегазовых конференций".

В России инвестиции в геологоразведку и добычу в рублях до уровня 2014 года восстановились еще в 2018 году, но за этот период на 70% увеличились номинированные в долларах расходы подрядчиков. Если в 2014 году суммарные инвестиции составили 1,65 трлн рублей при среднем курсе рубля 38 рублей за доллар, то в 2019 году они достигли 1,86 трлн рублей, но при среднем курсе 65,4 рубля за доллар. По прогнозу Deloitte, к 2022 году вложения в российскую геологоразведку и добычу вырастут до 2,2 трлн рублей, при среднем курсе 69,8 рублей за доллар.

В докладе также указывается, что с 2014 года в России растет доля технически сложных работ, выполняемых нефтесервисными компаниями, которые увеличивают себестоимость добычи нефти и газа, и эта тенденция будет сохраняться в дальнейшем. Например, объемы горизонтального бурения выросли с 5,8 млн метров в 2014 году, до 13,2 млн метров в 2019 году, а в 2022 году ожидается увеличение до 19,8 млн метров.

Авторы исследования считают, что долгосрочным вызовом для нефтегазовой отрасли всего мира будет постепенное снижение доли углеводородов в пользу возобновляемых источников энергии.