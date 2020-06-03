Почему главная ставка в борьбе с COVID-19 делается именно на вакцину? Во-первых, инфекция, которая вначале воспринималась как банальный грипп, приводит к тяжелейшим осложнениям. Во-вторых, много скрытых носителей вируса - сами не болеют, а других заражают. Но ведь сидеть на изоляции всю жизнь невозможно. Значит, нужна защита "изнутри". В-третьих, зловредный вирус оказался очень заразным: специалисты ждут вторую и третью волны эпидемии.
"Быстрое создание вакцины способно предупредить еще большее глобальное распространение инфекции", - сказал президент РАН Александр Сергеев. А представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что ВОЗ старается поддержать как можно больше проектов. Ведь неизвестно, какая из вакцин-кандидатов "выстрелит" первой, а поддержка ускоряет дело.
Сегодня известно несколько типов вакцин. Уже почти сто лет применяют живые, или аттенуированные (ослабленные) вакцины, содержащие нужный патоген в такой форме, чтобы прививка не приводила к болезни, но обеспечивала защиту. Второй класс - инактивированные ("мертвые") вакцины, в которых используются "убитые" патогены или их частицы. В конце прошлого века ученые смогли расшифровать геном вируса и смогли делать генно-инженерные, или рекомбинантные вакцины. Наконец, последнее слово в иммунологии - векторные вакцины, также полученные методами генной инженерии. В качестве вектора или носителя используются ослабленные вирусы, внутрь которых "вставляют" фрагменты генома патогена, к которому нужно выработать иммунитет.
Наши ученые работают по всем направлениям. Вот лишь несколько самых интересных примеров.
В биотехнологической компании BIOCAD разрабатывали онковакцину. Но когда грянула эпидемия, быстро сконструировали на ее основе вакцину от коронавируса. "В ее основе генно-инженерная последовательность частиц РНК вируса. Примерно такая же вакцина будет у американцев", - рассказал глава компании Дмитрий Морозов. Кроме того, компания партнерствует с научным центром "Вектор" - там разработано несколько разных вакцин. Их вот-вот начнут проверять на добровольцах.
В ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова пошли надежным путем создания "убитой" цельновирионной вакцины. "Мы провели инактивацию вируса, его очистку и концентрацию - и сейчас проверяем действие вакцины на обезьянах", - сообщил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов. Коронавирус еще плохо изучен. Поэтому при разработке рекомбинантных вакцин возможны неожиданности. "Я думаю, что рекомбинантные, векторные вакцины - это наше светлое будущее, это журавль в небе. А наша вакцина - та жирная синица, которая у нас в руках", - отметил ученый.
В Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) работают над живой вакциной. "Живые вакцины прекрасно работают против кори, полиомиелита, паротита. Мы успешно работали по гриппу - передали производство нашей вакцины в Таиланд, Индию, Китай, - рассказала руководитель отдела вирусологии им. Смородинцева ИЭМ Лариса Руденко. - Но наша вакцина против коронавируса особая - она не просто живая, но и векторная". Ученые взяли штамм живой гриппозной вакцины и "встроили" в него фрагменты генома коронавируса. У этой вакцины много плюсов: не надо колоть укол, достаточно закапать капли в нос. А еще она будет активна и против гриппа. То есть ученые, по сути, получили две прививки "в одном флаконе". Если COVID станет сезонной инфекцией, такая вакцина станет настоящей находкой.
Виталий Зверев, академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета:
- Меня пугает, когда звучат заявления, что в августе мы начнем производство, а в сентябре - массовую вакцинопрофилактику. Вряд ли нужно ориентироваться на сентябрь или даже конец года. Необходимо убедиться в безопасности и эффективности вакцины. Мы помним трагические примеры. Например, при создании вакцины Денге сотни человек умерли на последней стадии клинических испытаний. Или то, что случилось при создании вакцины от ротавируса, - случаи непроходимости кишечника у привитых детей. Или неудача с первой полиомиелитной вакциной. Я призвал бы всех не торопиться. Мы должны сначала убедиться, что технология отработана полностью. Потому что мы планируем прививать десятки миллионов здоровых людей, ошибиться тут нельзя. Думаю, технологии "убитой" и "живой" вакцины могут сработать в первую очередь.
Как создавали вакцины от смертельных болезней
Оспа
В Средние века оспа уносила миллионы жизней ежегодно. В Индии и Китае лекари практиковали вариоляцию: здоровым людям заносили в царапины инфекцию с жидкостью, из оспенной язвы больного. В Турции такие "прививки" делали наложницам гаремов. В Европу это знание привезла писательница Мэри Уортли-Монтегю, жена британского посла в Османском Константинополе. Она сделала прививку себе и детям в 1718 году. В Англии первые опыты проводили над заключенными-смертниками, прививали и сирот в приютах. Позже прививку сделал король Георг I. А в России первой "подопытной" стала императрица Екатерина Великая. Она выписала английского врача и привила оспу сначала себе, а позже - и сыну Павлу. Более безопасную вакцину от оспы также придумали в Англии. Врачи заметили, что доярки, переболевшие оспой от коров, не заражаются в разгар эпидемий, и стали делать прививки коровьей оспой.
Чума
Врачи, исследовавшие чуму, пытались разработать прививку, действуя примерно так же, как и с оспой. Английский врач Уайт привил себе чуму в 1802 году, втерев в порезы гной больной. Эксперимент закончился смертью. Но медики продолжали поиски. Первую эффективную вакцину от чумы создал ученик Мечникова Владимир Хавкин в 1896 году - из убитых температурой чумных палочек. А живую противочумную вакцину - из живых, но ослабленных бактерий, создала в 1934 году советский микробиолог Магдалина Покровская. Проверяла свой препарат она на себе и своем друге докторе Эрлихе.
Холера
Вакцину от холеры изобрел тоже Хавкин. В 1892 году он втайне от коллег сделал себе первую прививку. Затем Хавкин получил разрешение от британского правительства протестировать вакцину в Индии, где бушевала эпидемия. Было привито более 40 тысяч человек.
Полиомиелит
О том, что вызывающий у детей паралич полиомиелит - это вирусное заболевание, стало известно только в 1913 году благодаря Константину Левадити, тоже ученику Ильи Мечникова. Но первая вакцина появилась много позже - американец Джонас Солк в 1954 году изготовил ее на основе вируса, "убитого" формалином. Живую вакцину создали в СССР - Анатолий Смородинцев и Михаил Чумаков. Смородинцев рискнул привить новую вакцину внучке, и спустя совсем немного времени началась массовая вакцинация детей. В отличие от американской вакцины, наша стоила копейки. Ее делали в виде сиропа или драже, что было очень удобно в применении.