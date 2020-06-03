Полторы сотни научных институтов и фармкомпаний по всему миру включились в гонку за вакциной от COVID-19. Более десятка разработчиков заявили, что входят в завершающую фазу - исследования на добровольцах. Между тем многие эксперты предупреждают: спешить нельзя, вакцина должна подтвердить свою безопасность. Перспективы российских разработок обсуждались на научном совете РАН.

Почему главная ставка в борьбе с COVID-19 делается именно на вакцину? Во-первых, инфекция, которая вначале воспринималась как банальный грипп, приводит к тяжелейшим осложнениям. Во-вторых, много скрытых носителей вируса - сами не болеют, а других заражают. Но ведь сидеть на изоляции всю жизнь невозможно. Значит, нужна защита "изнутри". В-третьих, зловредный вирус оказался очень заразным: специалисты ждут вторую и третью волны эпидемии.

"Быстрое создание вакцины способно предупредить еще большее глобальное распространение инфекции", - сказал президент РАН Александр Сергеев. А представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что ВОЗ старается поддержать как можно больше проектов. Ведь неизвестно, какая из вакцин-кандидатов "выстрелит" первой, а поддержка ускоряет дело.

Сегодня известно несколько типов вакцин. Уже почти сто лет применяют живые, или аттенуированные (ослабленные) вакцины, содержащие нужный патоген в такой форме, чтобы прививка не приводила к болезни, но обеспечивала защиту. Второй класс - инактивированные ("мертвые") вакцины, в которых используются "убитые" патогены или их частицы. В конце прошлого века ученые смогли расшифровать геном вируса и смогли делать генно-инженерные, или рекомбинантные вакцины. Наконец, последнее слово в иммунологии - векторные вакцины, также полученные методами генной инженерии. В качестве вектора или носителя используются ослабленные вирусы, внутрь которых "вставляют" фрагменты генома патогена, к которому нужно выработать иммунитет.

Наши ученые работают по всем направлениям. Вот лишь несколько самых интересных примеров.

В биотехнологической компании BIOCAD разрабатывали онковакцину. Но когда грянула эпидемия, быстро сконструировали на ее основе вакцину от коронавируса. "В ее основе генно-инженерная последовательность частиц РНК вируса. Примерно такая же вакцина будет у американцев", - рассказал глава компании Дмитрий Морозов. Кроме того, компания партнерствует с научным центром "Вектор" - там разработано несколько разных вакцин. Их вот-вот начнут проверять на добровольцах.

В ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова пошли надежным путем создания "убитой" цельновирионной вакцины. "Мы провели инактивацию вируса, его очистку и концентрацию - и сейчас проверяем действие вакцины на обезьянах", - сообщил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов. Коронавирус еще плохо изучен. Поэтому при разработке рекомбинантных вакцин возможны неожиданности. "Я думаю, что рекомбинантные, векторные вакцины - это наше светлое будущее, это журавль в небе. А наша вакцина - та жирная синица, которая у нас в руках", - отметил ученый.

Фото: summerphotos / iStock

В Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) работают над живой вакциной. "Живые вакцины прекрасно работают против кори, полиомиелита, паротита. Мы успешно работали по гриппу - передали производство нашей вакцины в Таиланд, Индию, Китай, - рассказала руководитель отдела вирусологии им. Смородинцева ИЭМ Лариса Руденко. - Но наша вакцина против коронавируса особая - она не просто живая, но и векторная". Ученые взяли штамм живой гриппозной вакцины и "встроили" в него фрагменты генома коронавируса. У этой вакцины много плюсов: не надо колоть укол, достаточно закапать капли в нос. А еще она будет активна и против гриппа. То есть ученые, по сути, получили две прививки "в одном флаконе". Если COVID станет сезонной инфекцией, такая вакцина станет настоящей находкой.

Точка зрения

Виталий Зверев, академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета:

- Меня пугает, когда звучат заявления, что в августе мы начнем производство, а в сентябре - массовую вакцинопрофилактику. Вряд ли нужно ориентироваться на сентябрь или даже конец года. Необходимо убедиться в безопасности и эффективности вакцины. Мы помним трагические примеры. Например, при создании вакцины Денге сотни человек умерли на последней стадии клинических испытаний. Или то, что случилось при создании вакцины от ротавируса, - случаи непроходимости кишечника у привитых детей. Или неудача с первой полиомиелитной вакциной. Я призвал бы всех не торопиться. Мы должны сначала убедиться, что технология отработана полностью. Потому что мы планируем прививать десятки миллионов здоровых людей, ошибиться тут нельзя. Думаю, технологии "убитой" и "живой" вакцины могут сработать в первую очередь.

История

Как создавали вакцины от смертельных болезней

Оспа

В Средние века оспа уносила миллионы жизней ежегодно. В Индии и Китае лекари практиковали вариоляцию: здоровым людям заносили в царапины инфекцию с жидкостью, из оспенной язвы больного. В Турции такие "прививки" делали наложницам гаремов. В Европу это знание привезла писательница Мэри Уортли-Монтегю, жена британского посла в Османском Константинополе. Она сделала прививку себе и детям в 1718 году. В Англии первые опыты проводили над заключенными-смертниками, прививали и сирот в приютах. Позже прививку сделал король Георг I. А в России первой "подопытной" стала императрица Екатерина Великая. Она выписала английского врача и привила оспу сначала себе, а позже - и сыну Павлу. Более безопасную вакцину от оспы также придумали в Англии. Врачи заметили, что доярки, переболевшие оспой от коров, не заражаются в разгар эпидемий, и стали делать прививки коровьей оспой.

Чума

Врачи, исследовавшие чуму, пытались разработать прививку, действуя примерно так же, как и с оспой. Английский врач Уайт привил себе чуму в 1802 году, втерев в порезы гной больной. Эксперимент закончился смертью. Но медики продолжали поиски. Первую эффективную вакцину от чумы создал ученик Мечникова Владимир Хавкин в 1896 году - из убитых температурой чумных палочек. А живую противочумную вакцину - из живых, но ослабленных бактерий, создала в 1934 году советский микробиолог Магдалина Покровская. Проверяла свой препарат она на себе и своем друге докторе Эрлихе.

Холера

Вакцину от холеры изобрел тоже Хавкин. В 1892 году он втайне от коллег сделал себе первую прививку. Затем Хавкин получил разрешение от британского правительства протестировать вакцину в Индии, где бушевала эпидемия. Было привито более 40 тысяч человек.

Полиомиелит

О том, что вызывающий у детей паралич полиомиелит - это вирусное заболевание, стало известно только в 1913 году благодаря Константину Левадити, тоже ученику Ильи Мечникова. Но первая вакцина появилась много позже - американец Джонас Солк в 1954 году изготовил ее на основе вируса, "убитого" формалином. Живую вакцину создали в СССР - Анатолий Смородинцев и Михаил Чумаков. Смородинцев рискнул привить новую вакцину внучке, и спустя совсем немного времени началась массовая вакцинация детей. В отличие от американской вакцины, наша стоила копейки. Ее делали в виде сиропа или драже, что было очень удобно в применении.