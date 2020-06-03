Эксперты рассказали о ценах на отдых в этом году

Стоимость отдыха в этом году с большой вероятностью останется на уровне прошлого сезона, считают эксперты.

"По опыту, когда открывается направление, цены сначала ниже или, по крайней мере, на уровне предыдущего сезона, потому что спрос надо разогнать, туристов нужно как-то вернуть", - рассказала "РГ" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Она отметила, что в Сочи все санатории уже объявили, что работают по ценам прошлого года, хотя издержки у них существенно выросли из-за необходимости выполнять рекомендации Роспотребнадзора. "Они понимают, что если поднимут цены, то будут не интересны спросу, так как у людей нет денег, особенно в нынешней ситуации, когда люди не работали два месяца", - пояснила она.

При этом, спрос невысокий. Потому часть санаториев решили не открываться вовсе, так как это невыгодно, отметила Ирина Тюрина. К тому же сдерживают спрос ограничения. Например, нельзя пользоваться бассейнами, есть ограничения по передвижению.

В итоге, стоимость путевок для отдыха в Сочи и Крым может быть около 20-30 тысяч рублей на человека, считает президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. "Если же речь идет о путевке с лечением, то стоимость будет примерно 50-55 тысяч рублей на человека", - отметил он.

С 1 июня право принимать гостей получили санатории с медицинской лицензией при условии выполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Также в июне могут открываться любые отели. Ростуризм согласовал с Роспотребнадзором рекомендации для всех средств размещения.