Эксперты рассказали о ценах на отдых в этом году

"По опыту, когда открывается направление, цены сначала ниже или, по крайней мере, на уровне предыдущего сезона, потому что спрос надо разогнать, туристов нужно как-то вернуть", - рассказала "РГ" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Она отметила, что в Сочи все санатории уже объявили, что работают по ценам прошлого года, хотя издержки у них существенно выросли из-за необходимости выполнять рекомендации Роспотребнадзора. "Они понимают, что если поднимут цены, то будут не интересны спросу, так как у людей нет денег, особенно в нынешней ситуации, когда люди не работали два месяца", - пояснила она.
При этом, спрос невысокий. Потому часть санаториев решили не открываться вовсе, так как это невыгодно, отметила Ирина Тюрина. К тому же сдерживают спрос ограничения. Например, нельзя пользоваться бассейнами, есть ограничения по передвижению.
В итоге, стоимость путевок для отдыха в Сочи и Крым может быть около 20-30 тысяч рублей на человека, считает президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. "Если же речь идет о путевке с лечением, то стоимость будет примерно 50-55 тысяч рублей на человека", - отметил он.
С 1 июня право принимать гостей получили санатории с медицинской лицензией при условии выполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Также в июне могут открываться любые отели. Ростуризм согласовал с Роспотребнадзором рекомендации для всех средств размещения.