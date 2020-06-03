Эксперты рассказали о незаметной войне Запада против России

Специалисты "Крибрума" провели глубокий анализ информационного поля в социальной сети "Твиттер", среда которой наиболее оперативно реагирует на события в мире, и пришли к выводу: выпады против России - это не разовые и разобщенные эпизоды. "Речь идет о системной и серьезной работе, - пояснил директор Центра политической информации Алексей Мухин. - О такой незаметной войне, информационном противоборстве с Россией с множеством мультипликативных эффектов, которых они достигают самыми разными способами".

Что это означает? Атаки на Россию в прессе и сосцсетях носят четкий характер, имеют конкретные этапы реализации - от формирования "образа врага" вокруг нашей страны в зарубежных обществах до экспорта этого восприятия в саму Россию, и, наконец, ясные конечные цели. Среди них Мухин перечислил смягчение позиции Москвы по тактическим и стратегическим вопросам, противодействие успехам России и перепланировку мирового пространства под свои интересы.

Оружием в этой войне являются постоянные попытки обвинить Москву в тех или иных событиях в мире, при этом доказательства зачастую отсутствуют. Особняком стоит внедренный в сознание западных стран термин "русские хакеры", которым Россия часто "демотивируется" как геополитический игрок.

"Образ врага" вокруг России создается для того, чтобы нападкам на нее верили без доказательств

Как следует из отчета, активное конструирование образа "врага" из России началось в 2014 году вместе с кризисом на Украине. В 2016 году эта истерия вышла на новый уровень, когда появился тезис о "российском вмешательстве". С тех пор "руку Кремля" видят во всем. Недавно Сьюзан Райс - экс-советник президента Барака Обамы - разглядела ее даже за нынешними погромами в США на расовой почве. Как обычно, доказательств не приводилось, но в том и суть конструирования образа врага - чем больше укрепляется этот стереотип, тем больше американцев готовы принимать на веру такие выпады и без доказательств. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что верить этой информации склонна та аудитория, которая некритически воспринимает любые новости, поступающие через социальные сети. И аудитория эта растет.

На взгляд экспертов, интенсивность информационной войны будет только увеличиваться, поскольку на Западе чувствуют, что теряют контроль над ситуацией. Сергей Мухин указал, что уже сейчас способы противоборства "мало похожи на правовые", но Россия должна быть готова к "ожесточению и еще более неправовому воздействию", укреплять свои институты и спецслужбы, по которым и стремятся нанести основной удар.

Гендиректор АО УК "Спутник" Александр Лосев отметил, в контексте череды различных кризисов в странах Запада все эти инструменты иногда идут в ход не только против России, но и против союзников, которые становятся конкурентами или вдруг теряют управляемость, отказываясь действовать по указке старших товарищей.