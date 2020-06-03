Эксперты рассказали о незаметной войне Запада против России

Новости

В Никитском ботаническом саду для посещения откроют три парка 20:27
В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки 20:11
Видео: В Северной Осетии штормовой ветер снес деревья и крыши 20:04
Жительницу Кировской области осудили за оставленных без еды детей 19:51
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси 19:44
CES 2021 станет первой крупной очной IT-выставкой с начала пандемии 19:43
В Карелии отменили торжества в честь 100-летия республики 19:25
Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к "Роскосмосу" 19:20
Аксенов заявил о беспрецедентной засухе в Крыму 19:12
В храмах Петербурга возобновятся богослужения 19:10
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 19:10
В Россию разрешен беспошлинный ввоз средств индивидуальной защиты 19:04
Володин выступил за доступные цены для туристов в России 19:03
В Татарстане умер чемпион мира по борьбе корэш Ильяс Галимов 19:01
"Газпром" уступил Сбербанку первое место по капитализации 18:58
Экс-участник "Отпетых мошенников" потребовал от Малахова миллион рублей 18:49
В Индии обнаружена древняя технология империи Великих Моголов 18:47
Володин: Госдума приняла 29 законов, необходимых в период пандемии 18:44
Под Владимиром трехмесячный ребенок умер от истощения 18:30
В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки 18:29
Трамп: Возвращение России в G7 решит многие проблемы 18:25
Эксперты прогнозируют восстановление инвестиций в углеводороды к 2025 году 18:16
Росавиация одобрила субсидии авиакомпаниям на 9,5 млрд рублей 18:00
Путин пожелал Комаровой успехов на выборах на пост главы ХМАО 18:00
Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 млрд рублей 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
03.06.2020 19:06
Рубрика: В мире

Как рисуют врага

Эксперты рассказали о незаметной войне Запада против России
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Нападки стран Запада на Москву являются не просто проявлением разногласий, а самой настоящей информационной войной. Такую острую характеристику дали эксперты на конференции под говорящим за себя названием "Информационная борьба против России: конструируя образ врага", состоявшейся в пресс-центре МИА "Россия сегодня". Публике представили одноименный аналитический отчет, подготовленный экспертами АО "Крибрум", которое специализируется на анализе социальных медиа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты "Крибрума" провели глубокий анализ информационного поля в социальной сети "Твиттер", среда которой наиболее оперативно реагирует на события в мире, и пришли к выводу: выпады против России - это не разовые и разобщенные эпизоды. "Речь идет о системной и серьезной работе, - пояснил директор Центра политической информации Алексей Мухин. - О такой незаметной войне, информационном противоборстве с Россией с множеством мультипликативных эффектов, которых они достигают самыми разными способами".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Косачев: Геополитика Запада реализуется избирательно и конъюнктурно

Что это означает? Атаки на Россию в прессе и сосцсетях носят четкий характер, имеют конкретные этапы реализации - от формирования "образа врага" вокруг нашей страны в зарубежных обществах до экспорта этого восприятия в саму Россию, и, наконец, ясные конечные цели. Среди них Мухин перечислил смягчение позиции Москвы по тактическим и стратегическим вопросам, противодействие успехам России и перепланировку мирового пространства под свои интересы.

Оружием в этой войне являются постоянные попытки обвинить Москву в тех или иных событиях в мире, при этом доказательства зачастую отсутствуют. Особняком стоит внедренный в сознание западных стран термин "русские хакеры", которым Россия часто "демотивируется" как геополитический игрок.

"Образ врага" вокруг России создается для того, чтобы нападкам на нее верили без доказательств

Как следует из отчета, активное конструирование образа "врага" из России началось в 2014 году вместе с кризисом на Украине. В 2016 году эта истерия вышла на новый уровень, когда появился тезис о "российском вмешательстве". С тех пор "руку Кремля" видят во всем. Недавно Сьюзан Райс - экс-советник президента Барака Обамы - разглядела ее даже за нынешними погромами в США на расовой почве. Как обычно, доказательств не приводилось, но в том и суть конструирования образа врага - чем больше укрепляется этот стереотип, тем больше американцев готовы принимать на веру такие выпады и без доказательств. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что верить этой информации склонна та аудитория, которая некритически воспринимает любые новости, поступающие через социальные сети. И аудитория эта растет.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении

На взгляд экспертов, интенсивность информационной войны будет только увеличиваться, поскольку на Западе чувствуют, что теряют контроль над ситуацией. Сергей Мухин указал, что уже сейчас способы противоборства "мало похожи на правовые", но Россия должна быть готова к "ожесточению и еще более неправовому воздействию", укреплять свои институты и спецслужбы, по которым и стремятся нанести основной удар.

Гендиректор АО УК "Спутник" Александр Лосев отметил, в контексте череды различных кризисов в странах Запада все эти инструменты иногда идут в ход не только против России, но и против союзников, которые становятся конкурентами или вдруг теряют управляемость, отказываясь действовать по указке старших товарищей.

В мире Европа В мире США Россия и Евросоюз Россия и США

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Кремль ответил на слова Трампа про "ядерный пакт"
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Швеция признала ошибочным "особый путь" в борьбе с коронавирусом
Путин не будет участвовать в саммите по вакцинам
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии