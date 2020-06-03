Эквадор открывает свои аэропорты после пандемии

Эквадор первым в Латинской Америке открыл свои аэропорты. В понедельник в стране возобновились перелеты между столицей Кито и городом Лоха, расположенном на юге республики, а сегодня воздушная гавань в крупнейшем городе Гуаякиль примет первый международный рейс (из американского Форт-Лодердейла, штат Флорида).

Правда, чтобы попасть в Эквадор, надо теперь предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного за семь дней до поездки. Те, кто не сможет это сделать заранее, будут обязаны сдать анализ сразу после приземления. Кроме того, всех прибывающих обяжут изолироваться на 14 дней. При выявлении заболевания инфицированного и всех контактировавших с ним поместят в карантин. Несоблюдение этих правил будет караться вплоть до тюремного заключения.

Как напоминает El Mundo, воздушные границы Эквадора были закрыты два с половиной месяца. Гуаякиль стал первым крупным очагом заражения коронавирусом на континенте. Возобновление авиасообщение, по мнению властей, должно показать, что кризис преодолен. Правда, стоит отметить, что несмотря на то, что пик эпидемии был пройден еще в апреле, больницы все еще переполнены. "Мы испытываем пик спроса на кровати", - отметил министр здравоохранения Хуан Карлос Себальос.

"Мы первая страна в Южной Америке, которая возобновит национальные и международные рейсы при строгом соблюдении медицинских норм. Мы должны оживить нашу экономику!" - заявил президент Ленин Морено. Из-за введенного в стране карантина экономика потеряла порядка 16 миллиардов долларов, было парализовано 70 процентов производственного сектора.

Согласно последним данным, в стране зарегистрировано около 40 тысяч случаев инфицирования, свыше 3,3 тысячи человек скончались.