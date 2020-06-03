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03.06.2020 18:47
Рубрика: Экономика

Персональные данные

Трудовые договоры станут электронными
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Перевод кадрового документооборота в электронную форму - один из пунктов проекта Общенационального плана действий, разрабатываемого правительством. Исходя из имеющейся в распоряжении "РГ" версии документа, он должен стать обязательным для всех с нового года. Пока же идет запущенный в конце апреля эксперимент по переводу кадрового дела с бумаги в цифру. В нем добровольно согласилась участвовать почти сотня организаций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сейчас многие компании уже ведут внутренний документооборот в электронном виде, - пояснили в пресс-службе минтруда. - Кадровый документооборот - одна из последних сфер, где определенные документы должны дублироваться на бумажном носителе. До принятия закона требовалось, чтобы ряд документов обязательно были на бумажном носителе: трудовой договор, ученический договор, договор о полной и материальной ответственности, заявление об увольнении и другие. Это существенно усложняло переход на удаленную работу, заключение трудовых договоров при вахтовой работе. Сейчас появится возможность оформлять эти важные документы дистанционно, в электронном виде".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Изначально предполагалось, что эксперимент продлится до конца года, после чего будет изучен опыт использования электронного кадрового документооборота и принято решение - стоит его внедрять на постоянной основе или нет. Теперь же, видимо, положительное решение по итогам апробации принято досрочно.

Работодатели могут использовать как свою информационную систему для работы с электронными документами в сфере кадрового делопроизводства, а могут пользоваться функционалом портала "Работа в России", уточнили в минтруде. В некоторых случаях он позволит работникам поставить электронную подпись под документом.

Электронное оформление трудовых договоров станет полезным на удаленке и для вахтовиков

"На самом деле, система электронного документооборота уже давно внедряется в различных сферах деятельности компаний, - говорит директор по персоналу ФБК Грант Торнтон Сергей Костаков. - Это взаимоотношения с банками, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования. Но теперь появится возможность оформления трудовых договоров с дистанционными работниками, что значительно сокращает время, требуемое для оформления". Теперь самое главное, полагают в Ассоциации менеджеров России, обеспечить подготовку персонала, ведущего кадровый документооборот.

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