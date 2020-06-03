"Газпром" уступил Сбербанку первое место по капитализации

Сбербанк по общей рыночной капитализации обошел "Газпром" после более чем трехмесячного перерыва и вышел на первое место на российском рынке акций, обратило внимание РИА Новости.

Обыкновенные акции Сбербанка выросли в среду на 4%, до 220 рублей, привилегированные акции - на 3,2%, до 199 рублей. Суммарная текущая капитализация Сбербанка составляет 4,98 трлн рублей.

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на 2,7%, до 207 рублей, по текущей капитализации (4,9 трлн рублей) компания теперь незначительно уступает Сбербанку.

Котировки бумаг обоих эмитентов, как и других российских "голубых фишек", сильно снизились в марте и перешли к росту в апреле-мае.