Генеральный руководитель "Роскино" Евгения Маркова даст видео-интервью "РГ"

Почему в последнее время отношение к российскому кино за рубежом стремительно меняется? Какие отечественные фильмы предпочитают иностранные зрители: драмы или комедии, детективы или хорроры? За что в разных странах любят российскую анимацию? Роль государства в продвижении кино - какова она? Как будет проходить первый в России онлайн-рынок, где на новой мультимедийной платформе представят наши фильмы, сериалы и телешоу? Какие наши киноновинки попадут на онлайн-рынок контента Каннского кинофестиваля уже в конце июня? Как правильно продвигать фильмы, чтобы их отобрали в свои программы главные кинофестивали планеты? И что нужно для того, чтобы кинематографистов заметили "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, EMMY и другие мировые кинопремии?

Фото: Предоставлено Роскино