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Рубрика: Культура
Проект: Медиацентр

Генеральный руководитель "Роскино" Евгения Маркова даст видео-интервью "РГ"

Почему в последнее время отношение к российскому кино за рубежом стремительно меняется? Какие отечественные фильмы предпочитают иностранные зрители: драмы или комедии, детективы или хорроры? За что в разных странах любят российскую анимацию? Роль государства в продвижении кино - какова она? Как будет проходить первый в России онлайн-рынок, где на новой мультимедийной платформе представят наши фильмы, сериалы и телешоу? Какие наши киноновинки попадут на онлайн-рынок контента Каннского кинофестиваля уже в конце июня? Как правильно продвигать фильмы, чтобы их отобрали в свои программы главные кинофестивали планеты? И что нужно для того, чтобы кинематографистов заметили "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, EMMY и другие мировые кинопремии?
Фото: Предоставлено Роскино Фото: Предоставлено Роскино
Фото: Предоставлено Роскино

На эти и другие вопросы ответит генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова в онлайн-интервью обозревателю "РГ" Сусанне Альпериной, в четверг, 4 июня.

Свои вопросы вы можете задать на страничках в соцсетях "РГ"

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