Главой попечительского совета Фонда "Сколково" вновь избран Дмитрий Медведев

На заседании попечительского совета Фонда "Сколково", которое состоялось сегодня в режиме видеоконференции, рассмотрены итоги работы в 2019 году и то, чего смогли добиться за 10 лет со времени создания подмосковного аналога Силиконовой долины.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, который возглавлял попечительский совет Фонда с момента его создания в 2010 году, переизбран в этом качестве. Предложение внес председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, члены совета его поддержали.

Дмитрий Медведев поблагодарил коллег за доверие и кратко дал свою оценку тому, что удалось сделать фонду за минувшие десять лет и какие задачи еще ждут решения. По его словам, технологический комплекс рядом с Московской кольцевой дорогой "стал полноценным городом, где удобно жить и работать", с каждым годом здесь "появляются новые офисные знания, учебные центры, жилые кварталы, производственные здания, исследовательские лаборатории, развивается транспортная сеть".

За десять лет в инфраструктуру "Сколково" было вложено инвесторами не менее 130 млрд рублей, отметил Дмитрий Медведев и подчеркнул, что это "в 2,5 раза превышает общий объем инвестиций из федерального бюджета, которые за это время составили 56 млрд рублей". Были названы и другие важные для понимания цифры. Объем выручки проектов в 2019 году превысил 100 млрд рублей, темп прироста к предыдущему году - 45 процентов. Только налогов в федеральный бюджет резиденты "Сколково" уплатили в 2019 году около 10 миллиардов и еще пять - это взносы во внебюджетные фонды.

По мнению главы попечительского совета, "больших успехов добился Сколковский институт науки и технологий, который в прошлом году получил международное признание и вошел в топ-100 молодых университетов по одному из рейтингов". Ректор Сколтеха Александр Кулешов этот факт подтвердил, как и то, что сообщество выпускников Сколтеха уже достигло тысячи человек, а семь из каждых десяти получивших диплом этого университета "вовлечены в инновационную деятельность, создают свои стартапы, работают в ведущих компаниях".

За десять лет существования Инновационный центр "Сколково" доказал свою финансовую и интеллектуальную эффективность, компании-участники проекта успешно развивают отечественные технологии в самых передовых отраслях, резюмировал Дмитрий Медведев.

Напомним, что в состав попечительского совета Фонда "Сколково" входят гендиректор "Почты России" Максим Акимов, первый заместитель главы правительства Андрей Белоусов, советник генерального директора ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" Иван Бортник, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, помощники президента России Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, министр экономического развития Максим Решетников, президент Российской академии наук Александр Сергеев, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.