Главой попечительского совета Фонда "Сколково" вновь избран Дмитрий Медведев

Новости

В Никитском ботаническом саду для посещения откроют три парка 20:27
В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки 20:11
Видео: В Северной Осетии штормовой ветер снес деревья и крыши 20:04
Жительницу Кировской области осудили за оставленных без еды детей 19:51
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси 19:44
CES 2021 станет первой крупной очной IT-выставкой с начала пандемии 19:43
В Карелии отменили торжества в честь 100-летия республики 19:25
Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к "Роскосмосу" 19:20
Аксенов заявил о беспрецедентной засухе в Крыму 19:12
В храмах Петербурга возобновятся богослужения 19:10
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 19:10
В Россию разрешен беспошлинный ввоз средств индивидуальной защиты 19:04
Володин выступил за доступные цены для туристов в России 19:03
В Татарстане умер чемпион мира по борьбе корэш Ильяс Галимов 19:01
"Газпром" уступил Сбербанку первое место по капитализации 18:58
Экс-участник "Отпетых мошенников" потребовал от Малахова миллион рублей 18:49
В Индии обнаружена древняя технология империи Великих Моголов 18:47
Володин: Госдума приняла 29 законов, необходимых в период пандемии 18:44
Под Владимиром трехмесячный ребенок умер от истощения 18:30
В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки 18:29
Трамп: Возвращение России в G7 решит многие проблемы 18:25
Эксперты прогнозируют восстановление инвестиций в углеводороды к 2025 году 18:16
Росавиация одобрила субсидии авиакомпаниям на 9,5 млрд рублей 18:00
Путин пожелал Комаровой успехов на выборах на пост главы ХМАО 18:00
Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 млрд рублей 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
03.06.2020 19:02
Рубрика: Общество

Главой попечительского совета Фонда "Сколково" вновь избран Дмитрий Медведев

Текст: Александр Емельяненков
На заседании попечительского совета Фонда "Сколково", которое состоялось сегодня в режиме видеоконференции, рассмотрены итоги работы в 2019 году и то, чего смогли добиться за 10 лет со времени создания подмосковного аналога Силиконовой долины.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, который возглавлял попечительский совет Фонда с момента его создания в 2010 году, переизбран в этом качестве. Предложение внес председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, члены совета его поддержали.

Фото: iStock
В Сколково запланировали испытания нового средства для дезинфекции

Дмитрий Медведев поблагодарил коллег за доверие и кратко дал свою оценку тому, что удалось сделать фонду за минувшие десять лет и какие задачи еще ждут решения. По его словам, технологический комплекс рядом с Московской кольцевой дорогой "стал полноценным городом, где удобно жить и работать", с каждым годом здесь "появляются новые офисные знания, учебные центры, жилые кварталы, производственные здания, исследовательские лаборатории, развивается транспортная сеть".

За десять лет в инфраструктуру "Сколково" было вложено инвесторами не менее 130 млрд рублей, отметил Дмитрий Медведев и подчеркнул, что это "в 2,5 раза превышает общий объем инвестиций из федерального бюджета, которые за это время составили 56 млрд рублей". Были названы и другие важные для понимания цифры. Объем выручки проектов в 2019 году превысил 100 млрд рублей, темп прироста к предыдущему году - 45 процентов. Только налогов в федеральный бюджет резиденты "Сколково" уплатили в 2019 году около 10 миллиардов и еще пять - это взносы во внебюджетные фонды.

Фото: предоставлены пресс-службой IPChain
Конкуренция как двигатель прогресса: предпремьерный показ фильма "Война токов" прошел в "Сколково"

По мнению главы попечительского совета, "больших успехов добился Сколковский институт науки и технологий, который в прошлом году получил международное признание и вошел в топ-100 молодых университетов по одному из рейтингов". Ректор Сколтеха Александр Кулешов этот факт подтвердил, как и то, что сообщество выпускников Сколтеха уже достигло тысячи человек, а семь из каждых десяти получивших диплом этого университета "вовлечены в инновационную деятельность, создают свои стартапы, работают в ведущих компаниях".

За десять лет существования Инновационный центр "Сколково" доказал свою финансовую и интеллектуальную эффективность, компании-участники проекта успешно развивают отечественные технологии в самых передовых отраслях, резюмировал Дмитрий Медведев.

Напомним, что в состав попечительского совета Фонда "Сколково" входят гендиректор "Почты России" Максим Акимов, первый заместитель главы правительства Андрей Белоусов, советник генерального директора ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" Иван Бортник, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, помощники президента России Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, министр экономического развития Максим Решетников, президент Российской академии наук Александр Сергеев, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Общество Наука Сколково: "Силиконовая долина" по-российски

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Кремль ответил на слова Трампа про "ядерный пакт"
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Швеция признала ошибочным "особый путь" в борьбе с коронавирусом
Путин не будет участвовать в саммите по вакцинам
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря