Хитовое приложение для Android удалили из Google Play

В конце мая среди пользователей Android-смартфонов набрало популярность необычное приложение Remove China Apps. По состоянию на второе июня его скачали более пяти миллионов раз, однако затем администрация Google Play удалила программу.

В описании приложения, созданного индийским стартапом OneTouch AppLabs, говорилось, что оно создано в образовательных целях и позволяет определять страну происхождения приложения, пишет Android Authority. Тем менее непосредственно в нем можно было нажать кнопку удаления.

Разработчики также подчеркивали, что они не гарантируют точность предоставленной информации. Эксперименты показали, что приложение работает только с приложениями, установленными вручную из Google Play или другого стороннего магазина.

Между тем правила Google Play Market запрещают одним приложениям вмешиваться в работу других приложений на устройстве.