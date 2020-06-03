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Хитовое приложение для Android удалили из Google Play

Текст:   Антон Благовещенский
03.06.2020,  
16:28
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В конце мая среди пользователей Android-смартфонов набрало популярность необычное приложение Remove China Apps. По состоянию на второе июня его скачали более пяти миллионов раз, однако затем администрация Google Play удалила программу.

В описании приложения, созданного индийским стартапом OneTouch AppLabs, говорилось, что оно создано в образовательных целях и позволяет определять страну происхождения приложения, пишет Android Authority. Тем менее непосредственно в нем можно было нажать кнопку удаления.

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Разработчики также подчеркивали, что они не гарантируют точность предоставленной информации. Эксперименты показали, что приложение работает только с приложениями, установленными вручную из Google Play или другого стороннего магазина.

Между тем правила Google Play Market запрещают одним приложениям вмешиваться в работу других приложений на устройстве.

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