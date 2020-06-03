Новости

В Никитском ботаническом саду для посещения откроют три парка 20:27
В Петербурге освободили двух экс-полицейских, осужденных за пытки 20:11
Видео: В Северной Осетии штормовой ветер снес деревья и крыши 20:04
Жительницу Кировской области осудили за оставленных без еды детей 19:51
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси 19:44
CES 2021 станет первой крупной очной IT-выставкой с начала пандемии 19:43
В Карелии отменили торжества в честь 100-летия республики 19:25
Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к "Роскосмосу" 19:20
Аксенов заявил о беспрецедентной засухе в Крыму 19:12
В храмах Петербурга возобновятся богослужения 19:10
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 19:10
В Россию разрешен беспошлинный ввоз средств индивидуальной защиты 19:04
Володин выступил за доступные цены для туристов в России 19:03
В Татарстане умер чемпион мира по борьбе корэш Ильяс Галимов 19:01
"Газпром" уступил Сбербанку первое место по капитализации 18:58
Экс-участник "Отпетых мошенников" потребовал от Малахова миллион рублей 18:49
В Индии обнаружена древняя технология империи Великих Моголов 18:47
Володин: Госдума приняла 29 законов, необходимых в период пандемии 18:44
Под Владимиром трехмесячный ребенок умер от истощения 18:30
В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки 18:29
Трамп: Возвращение России в G7 решит многие проблемы 18:25
Эксперты прогнозируют восстановление инвестиций в углеводороды к 2025 году 18:16
Росавиация одобрила субсидии авиакомпаниям на 9,5 млрд рублей 18:00
Путин пожелал Комаровой успехов на выборах на пост главы ХМАО 18:00
Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 млрд рублей 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
В Подмосковье открылись парикмахерские и салоны красоты. Запись на недели вперед. Фото: РИА Новости В Подмосковье открылись парикмахерские и салоны красоты. Запись на недели вперед. Фото: РИА Новости
В Подмосковье открылись парикмахерские и салоны красоты. Запись на недели вперед. Фото: РИА Новости

Против COVID применят "Авифавир"

Препарат "Авифавир" включен в методические рекомендации минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). "Авифавир" стал одним из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Его первые поставки в российские больницы намечены на 11 июня.

Пособия получили 400 тысяч детей до 7 лет

Пособие на детей от трех до семи лет за два дня выплатили на 400 тысяч детей. Заявлений на выплату поступило более чем на 1,3 миллиона детей, сообщил глава минтруда Антон Котяков. Запланированные на 1 июля выплаты начались на месяц раньше. Пособия будут предоставляться в течение 2020 года в размере половины прожиточного минимума на ребенка. По подсчетам минтруда, выплату получат 2 миллиона семей.

Фото: Мария Орлова/ РГ
Аксенов заявил о беспрецедентной засухе в Крыму

Пляжи на юге России откроют до 1 июля

Общественные и приотельные пляжи на юге России могут начать работу в течение ближайших двух недель, считает начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. Сейчас пляжи могут работать только при учреждениях санаторно-курортного комплекса с медицинской лицензией. В данный момент Ростуризм совместно с Роспотребнадзором дорабатывают дополнительные требования к работе общественных пляжей.

Уволенным в карантин оплатили максимум

Почти 450 тысяч россиян, уволенных после 1 марта, получают максимальное пособие по безработице - 12,13 тыс. рублей, сообщил глава минтруда Антон Котяков. По его словам, всего безработными признаны и стоят на учете в службе занятости 2,2 млн человек. Более 45% безработных пока получают минимальное пособие. Но минтруд предложил повысить его на три месяца с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.

Сельская ипотека исчерпала лимит

Программа льготной сельской ипотеки под 3% оказалась настолько популярной, что лимит госсредств оказался исчерпан за несколько месяцев. На данный момент программой успели воспользоваться уже около 7,4 тыс. человек. Выдано кредитов на 15 млрд рублей. Минсельхоз рассчитывает на увеличение финансирования.

Автобусы оснастят тахографами позже

Минтранс предложил перенести оснащение тахографами пассажирских автобусов на год позже. Такая необходимость установлена для микроавтобусов (категория М2) и больших автобусов (М3), которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Выплаты дошли до 243 тысяч медиков

Президентские выплаты начислены 243,5 тыс. российских медиков, которые борются с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он напомнил, что выплаты предусмотрены на три месяца - апрель, май и июнь. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25. Для врачей "скорой", работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям "скорой" полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

Фото: iStock
Эксперты рассказали о ценах на отдых в этом году

Военные сборы студентов перенесли

Минобороны перенесло сроки учебных сборов со студентами вузов из-за коронавируса. Традиционно они начинаются в июне. Но в этом году основная часть сборов пройдет в июле - октябре. А в некоторых вузах сборы перенесены на 2021 год.

Психологам доплатят за COVID

Стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом расширены на психологов, следует из постановления правительства. Выплаты составляют от 80 до 100% среднемесячного дохода.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 8536 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них в Москве - 2286 случаев. Всего в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала пандемии выздоровели 195 957 человек. Скончались 5215 человек.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Кремль ответил на слова Трампа про "ядерный пакт"
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Швеция признала ошибочным "особый путь" в борьбе с коронавирусом
Путин не будет участвовать в саммите по вакцинам
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря