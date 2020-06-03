Против COVID применят "Авифавир"

Препарат "Авифавир" включен в методические рекомендации минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). "Авифавир" стал одним из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Его первые поставки в российские больницы намечены на 11 июня.

Пособия получили 400 тысяч детей до 7 лет

Пособие на детей от трех до семи лет за два дня выплатили на 400 тысяч детей. Заявлений на выплату поступило более чем на 1,3 миллиона детей, сообщил глава минтруда Антон Котяков. Запланированные на 1 июля выплаты начались на месяц раньше. Пособия будут предоставляться в течение 2020 года в размере половины прожиточного минимума на ребенка. По подсчетам минтруда, выплату получат 2 миллиона семей.

Пляжи на юге России откроют до 1 июля

Общественные и приотельные пляжи на юге России могут начать работу в течение ближайших двух недель, считает начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. Сейчас пляжи могут работать только при учреждениях санаторно-курортного комплекса с медицинской лицензией. В данный момент Ростуризм совместно с Роспотребнадзором дорабатывают дополнительные требования к работе общественных пляжей.

Уволенным в карантин оплатили максимум

Почти 450 тысяч россиян, уволенных после 1 марта, получают максимальное пособие по безработице - 12,13 тыс. рублей, сообщил глава минтруда Антон Котяков. По его словам, всего безработными признаны и стоят на учете в службе занятости 2,2 млн человек. Более 45% безработных пока получают минимальное пособие. Но минтруд предложил повысить его на три месяца с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.

Сельская ипотека исчерпала лимит

Программа льготной сельской ипотеки под 3% оказалась настолько популярной, что лимит госсредств оказался исчерпан за несколько месяцев. На данный момент программой успели воспользоваться уже около 7,4 тыс. человек. Выдано кредитов на 15 млрд рублей. Минсельхоз рассчитывает на увеличение финансирования.

Автобусы оснастят тахографами позже

Минтранс предложил перенести оснащение тахографами пассажирских автобусов на год позже. Такая необходимость установлена для микроавтобусов (категория М2) и больших автобусов (М3), которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Выплаты дошли до 243 тысяч медиков

Президентские выплаты начислены 243,5 тыс. российских медиков, которые борются с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он напомнил, что выплаты предусмотрены на три месяца - апрель, май и июнь. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25. Для врачей "скорой", работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям "скорой" полагается по 25 тыс. рублей в месяц.

Военные сборы студентов перенесли

Минобороны перенесло сроки учебных сборов со студентами вузов из-за коронавируса. Традиционно они начинаются в июне. Но в этом году основная часть сборов пройдет в июле - октябре. А в некоторых вузах сборы перенесены на 2021 год.

Психологам доплатят за COVID

Стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом расширены на психологов, следует из постановления правительства. Выплаты составляют от 80 до 100% среднемесячного дохода.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 8536 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них в Москве - 2286 случаев. Всего в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала пандемии выздоровели 195 957 человек. Скончались 5215 человек.