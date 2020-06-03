Хуснуллин: Кабмин разработал меры по снижению барьеров в строительной отрасли

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин принял участие в очередном заседании рабочей группы Госсовета России по развитию жилищного строительства и комфортной городской среды. Проходило оно в формате видеоконференцсвязи.

Основная цель этого нацпроекта - улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объемов жилья к 2024 году до 120 млн кв.м. На заседании рассматривались вопросы развития индивидуального жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан. О нормах господдержки строительства частного домостроения говорили представители банковской сферы. Секретарь Госсовета РФ, помощник президента России Игорь Левитин рассказал:

- 12 марта мы рассмотрели вопрос о переходе участников жилищного строительства на систему проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Статистика данных за 2019 год показывает, что в России введено более 82 млн кв.м. жилья.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что проделана большая работа по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. Порядка трети мероприятий плана касается вопросов строительства и смежных отраслей. Говоря о необходимости снижения административных барьеров в строительстве, Марат Хуснуллин сказал:

- Правительством разработан пакет законодательных инициатив по снижению административных барьеров в строительной отрасли, обсуждение которых запланировано в том числе и на площадке рабочей группы Государственного совета.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что большим подспорьем для развития индивидуального жилого строительства стала льготная сельская ипотека. Он предложил в качестве одной из мер поддержки строительства многоквартирного инвестиционного жилья субсидирование банковских ставок по проектам застройщиков жилья с низкой рентабельностью. напомнил, что Минстрой России анонсировал о разработке такой меры поддержки.