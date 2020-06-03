Пандемия коронавируса нового типа поставила задачи чрезвычайной сложности не только перед системой здравоохранения. Не менее жесткие требования она предъявила и к медицинской и фармацевтической промышленности.

Предприятиям этих отраслей пришлось экстренно наладить выпуск требуемого количества защитных костюмов, очков, лицевых щитков, бахил, медицинских масок и респираторов, одноразовых перчаток, санитайзеров и препаратов, которые должны применяться в лечении все нарастающего количества пациентов.

Ситуация осложнялась тем, что значительная доля средств индивидуальной защиты (СИЗ) до сих пор импортировалась.

Но в условиях пандемии многие страны переключились на внутренние потребности, отказывая в обычных объемах поставок. Возник ажиотажный спрос, которым воспользовались спекулянты: цены на медицинские маски, костюмы индивидуальной защиты и прочие товары выросли в десятки раз. Ситуация грозила стать неуправляемой.

"Для наращивания производства многим предприятиям пришлось решать одновременно несколько задач, - сообщили "РГ" в департаменте химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ. - Они заключались в дополнительном наборе персонала и введении второй или даже третьей рабочей смены; в обеспечении сырьевой базой для производства средств индивидуальной защиты; а также в обеспечении дополнительными финансовыми инструментами (оборотными средствами)".

Для наращивания производства средств индивидуальной защиты предприятиям пришлось набирать дополнительный персонал и вводить вторую рабочую смену

Важно было также оценить реальные потребности во всех этих изделиях в условиях пандемии. Так, суточная потребность в защитных костюмах, по данным ведомства, была оценена в 800 тысяч штук, а обеспечены больницы были только на 500 тысяч, в медицинских масках - в 12 миллионов штук в сутки и т.д.

Наиболее острая ситуация сложилась с дефицитом масок, поскольку они требовались не только медперсоналу, но практически и всему населению регионов, в которых нарастали цифры распространения коронавируса. Традиционно маски из синтетических нетканых материалов в нашей стране производили 18 предприятий - всего около 600 тысяч штук в сутки, и прежде этого хватало и системе здравоохранения, и для продаж в аптеках, и даже для экспорта. В начале марта все эти предприятия были переведены на круглосуточный режим работы, увеличив производство до 1,6 миллиона масок в сутки на фоне запрета их экспорта. Некоторое время ситуация оставалась острой, населению рекомендовали самостоятельно делать для себя маски из марли.

Но уже к концу мая ситуация выровнялась: сегодня в стране производится около 8 миллионов масок в сутки, еще 4-4,5 миллиона штук ежесуточно завозят из Китая. К июлю начнется производство еще 4 миллионов штук в Брянской области - средства на эти цели выделены правительством, доложил 1 июня на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

На сегодня, сообщили "РГ" в Минпромторге РФ, по сравнению с январскими показателями выросло до 500 тысяч штук суточное производство респираторов, до 50 тысяч штук - выпуск защитных закрытых очков, в 4,5 раза увеличился выпуск перчаток - до 44 тысяч пар. Защитных костюмов разных видов производится более 250 тысяч в сутки. Суточное производство антисептиков для кожи увеличилось до 380 тысяч литров, дезинфицирующих хлорных средств - до 520 тонн, не хлорных - до 306 тонн. Все это потребовало дополнительных инвестиций в производство. В этом производителям оказало существенную поддержку государство. Как сообщили "РГ" в профильном департаменте Минпромтогра РФ, в рамках программы Фонда развития промышленности "Противодействие эпидемическим заболеваниям" было одобрено 15 заявок по дополнительному наращиванию мощностей на общую сумму более 4 миллиардов рублей.

Российская фарминдустрия обеспечила производство всех 17 препаратов, рекомендованных Минздравом РФ для лечения пациентов с коронавирусом

В сжатые сроки были приняты постановления правительства по ускоренной регистрации медизделий, предназначенных для применения в условиях чрезвычайных ситуаций, а также по внесению изменений в правила госрегистрации медизделий с низкой степенью потенциального риска их применения.

Государственные инвестиции в производство продолжают поступать. Так, ожидается ввод дополнительных мощностей по производству респираторов компаниями "Респираторный комплекс" - уже в июне и Кимрской фабрикой им. Горького - в октябре. Суксунский оптико-механический завод увеличит производство защитных очков в июле.

Сегодня в стране производится около 8 миллионов масок в сутки, еще 4-4,5 миллиона штук каждый день завозят из Китая

Инвестировали в расширение производства и сами компании, используя собственные инновационные разработки. Так, в Краснодаре запустили первый в стране автоматический станок для изготовления медицинских масок, его мощность - 75 тысяч изделий в сутки. А в Самаре будет запущен первый российский завод по производству нитрил-бутадиеновых перчаток из отечественного сырья. После открытия Самарский завод медицинских изделий будет работать на малайзийском латексе, но затем планируется переход на российский искусственный латекс, его производство летом запустят на Красноярском заводе синтетического каучука.

Российская фарминдустрия также обеспечила производство всех 17 препаратов, рекомендованных Минздравом РФ для лечения пациентов с коронавирусом, освоила производство нескольких тест-систем для диагностики и уже обеспечивает внутренние потребности и поставляет их часть на экспорт. Кроме того, было освоено производство двух ранее не выпускавшихся в нашей стране инновационных лекарств.

Одно из них - первый противовирусный препарат, созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с одной из отечественных компаний, - Минздрав РФ официально одобрил в самом конце мая. Он уже получил временную регистрацию и включен в государственный реестр лекарственных средств до 1 января 2021 года. В РФПИ утверждают, что препарат появится в клиниках страны уже в середине июня. Он предназначен для использования в условиях стационара, и с ним связывают перспективы более эффективного лечения коронавирусной пневмонии.

В минпромторге полагают, что по таким направлениям, как выпуск эффективных препаратов, антисептиков для кожи, не хлорных дезинфицирующих средств, защитных очков, облегченных комбинезонов химической защиты, новые инвестиции расширят перспективы их экспорта, что должно положительно сказаться на развитии отрасли в целом.

Масштабы отечественного производства требующейся сегодня продукции таковы, что уже можно приступать к формированию возобновляющихся резервов СИЗ и лекарств, заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом Денис Мантуров.