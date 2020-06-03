Италия открылась для туристов

Со среды на Апеннинах вступил в силу в последний этап карантинных послаблений.

Начиная с сегодняшнего дня жители Италии смогут беспрепятственно передвигаться по всем регионам страны. А граждане Евросоюза, Великобритании, Швейцарии приезжать на Апеннины в качестве туристов.

Власти Италии пошли на этот смелый шаг вполне осознанно. Туристический сектор занимает 13 процентов ВВП, и сегодня страна, экономику которой внушительным образом подорвала эпидемия, пожалуй, как никогда нуждается в возвращении путешественников из других европейских стран. Впредь им не придется сидеть на 14-дневном карантине.

Увы, далеко не все "братья" по ЕС, которые так любят рассуждать на тему европейкой солидарности, оценили этот жест по достоинству. Многие из них непрозрачно намекают на то, что Италия пока не оправилась от коронавируса, практически вешая на страну лейбл "лазарет". Чего стоит одна только подножка со стороны Германии, которая открыто заявила о готовности видеть у себя в гостях туристов из всех стран Европы, за исключением Италии и Испании. Соседняя Швейцария тоже не спешит открывать границы для итальянцев. Но больше всего Рим задело поведение Греции, которая сначала включила Апеннины в "черный список", а потом все-таки смягчила тон, оставив обязательным прохождение теста на коронавирус для жителей наиболее пострадавших от пандемии регионов страны.

Деньги деньгами, но итальянская гордость оказалась задета. Столь пренебрежительное поведение не могло не вызвать ответную реакцию со стороны главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, напомнившего Европе про главный принцип дипломатии - "принцип взаимности".

"Мы верим в европейский дух, но мы готовы закрыть границы для тех, кто нас не уважает. Мы верим в сотрудничество, но также требуем отвечать взаимностью на взаимность", подчеркнул Министр в интервью Corriere della Sera.

Ближайшие несколько дней Ди Майо посвятит урегулированию поствирусного евротуризма. По понятному стечению обстоятельств, он направится в тур по Германии, Словении и Греции, в рамках которого глава МИД Италии надеется выстроить с европейскими партнерами "конструктивный диалог".