Италия открылась для туристов

Новости

В Оренбуржье омбудсмен вступилась за изъятых их семьи детей 14:25
Владимир Путин встретится в режиме видеоконференции с главой Югры 14:24
Предприятие Роскосмоса сертифицировало лифт с голосом Гагарина 14:22
Полицейский за взятку пообещал жителю Адыгеи водительские права 14:22
Авиакомпаниям Армении запретили летать в страны ЕС 14:10
Эквадор открывает свои аэропорты после пандемии 14:04
В Крыму крестного шестилетней девочки обвинили в ее убийстве 14:04
Медики Москвы еженедельно получают 4 млн единиц средств защиты 14:03
Движение поездов на мурманском направлении восстановят 23 июня 14:01
Какие темы обсудят на заседании Совета министров Союзного государства 14:00
Haval: Стать китайским брендом номер один - только первый шаг 14:00
Мишустин распорядился вернуть медучреждения к профильной деятельности 13:59
В правительстве Воронежской области произошла вспышка COVID-19 13:58
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма 13:55
Троих жителей Кубани будут судить за похищение девушки "для замужества" 13:50
Лоза ехидно ответил Киркорову, сравнившему его с "аппендицитом" 13:40
Крепость эпохи ятвягов обнаружили у границ Беларуси 13:40
Мошенники обокрали пенсионерку, представившись работниками ЖКХ 13:39
Общенародное обсуждение плана восстановления экономики не запланировано 13:37
Audi раскрыла российские цены на "сарай" A6 13:33
Бандиты в Москве отобрали у женщины свыше 1,2 миллиона рублей 13:31
Путин не будет участвовать в саммите по вакцинам 13:26
Появились новые сведения о будущем сериала "Бэтвумен" 13:26
В Краснодаре еще одно кафе оштрафуют за детский праздник 13:22
Бирюков: Московские городские службы готовы к ухудшению погоды 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
03.06.2020 13:09
Рубрика: В мире

Италия открылась для туристов

Текст: Нива Миракян (Рим)

Со среды на Апеннинах вступил в силу в последний этап карантинных послаблений.

В Португалии отрапортовали о готовности принять первых туристов

Начиная с сегодняшнего дня жители Италии смогут беспрепятственно передвигаться по всем регионам страны. А граждане Евросоюза, Великобритании, Швейцарии приезжать на Апеннины в качестве туристов.

Власти Италии пошли на этот смелый шаг вполне осознанно. Туристический сектор занимает 13 процентов ВВП, и сегодня страна, экономику которой внушительным образом подорвала эпидемия, пожалуй, как никогда нуждается в возвращении путешественников из других европейских стран. Впредь им не придется сидеть на 14-дневном карантине.

Увы, далеко не все "братья" по ЕС, которые так любят рассуждать на тему европейкой солидарности, оценили этот жест по достоинству. Многие из них непрозрачно намекают на то, что Италия пока не оправилась от коронавируса, практически вешая на страну лейбл "лазарет". Чего стоит одна только подножка со стороны Германии, которая открыто заявила о готовности видеть у себя в гостях туристов из всех стран Европы, за исключением Италии и Испании. Соседняя Швейцария тоже не спешит открывать границы для итальянцев. Но больше всего Рим задело поведение Греции, которая сначала включила Апеннины в "черный список", а потом все-таки смягчила тон, оставив обязательным прохождение теста на коронавирус для жителей наиболее пострадавших от пандемии регионов страны.

Ряд европейских стран держат границы закрытыми для граждан Швеции

Деньги деньгами, но итальянская гордость оказалась задета. Столь пренебрежительное поведение не могло не вызвать ответную реакцию со стороны главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, напомнившего Европе про главный принцип дипломатии - "принцип взаимности".

"Мы верим в европейский дух, но мы готовы закрыть границы для тех, кто нас не уважает. Мы верим в сотрудничество, но также требуем отвечать взаимностью на взаимность", подчеркнул Министр в интервью Corriere della Sera.

Ближайшие несколько дней Ди Майо посвятит урегулированию поствирусного евротуризма. По понятному стечению обстоятельств, он направится в тур по Германии, Словении и Греции, в рамках которого глава МИД Италии надеется выстроить с европейскими партнерами "конструктивный диалог".

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 8536 случаев COVID-19
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Польский регулятор начал расследование против "Газпрома"
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Кабмин: Анализ мер борьбы с COVID-19 плановый и делается на будущее
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии