Израильский доктор рассказал о бесполезности масок на улице

Медицинская маска нужна в закрытых помещениях и при общении, чтобы предотвратить распространение инфекции. На улице, когда рядом нет людей, такая защита ни к чему. В этом случае вирус "сам не напрыгнет", заявил глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем, профессор Давид Лурье.

"Вирус попадает к человеку от других людей. Для защиты мы надеваем маски. Если нет никого, то ветер инфекцию не принесет. При этом нет ничего страшного в длительном ношении масок. В странах Азии уже давно прижилась культура ношения масок. Защитой пользуются и врачи, проводя многочасовые операции и никаких хронических болезней от этого у хирургов не развивается", - цитирует эксперта РИА Новости.

Скорее речь идет о психологическом дискомфорте от ношения масок, отмечает эксперт. Такая защита может вызывать раздражение кожи, зуд. В этом случае доктор посоветовал искать баланс между тем, насколько это важно и насколько мешает. В Израиле в конце мая минздрав страны отменил ношение масок школьниками и на открытых пространствах из-за экстремальной жары в стране.