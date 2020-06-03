Как будут открываться кафе и рестораны после изоляции

Открывать кафе и рестораны можно и нужно. Даже если кафе и рестораны сейчас повсеместно откроются, социальная дистанция будет обеспечена сама собой.

Ведь наплыва посетителей поначалу точно не будет. Кроме того, соблюсти дистанцию помогут веранды и летние площадки. Такое мнение в интервью "РГ" высказал статс-секретарь-заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, сейчас россиян останавливает чувство самосохранения, все-таки многие пока избегают посещения общественных мест. Кроме того, у людей снизились доходы, а значит многие вернутся к домашнему питанию.

Однако, по мнению замминистра, тренд есть в ресторанах и кафе постепенно восстановится - в России давно сложилась культура личного общения.

"На разных площадках государство и бизнес обсуждает, какая должна быть профилактика. Говорят про одноразовую посуду, стеклянные перегородки, бесконтактную оплату, одноразовое меню… Однако ресторан - это прежде всего атмосфера. Этими мерами рестораторы разгонят те единицы, которые захотят его посетить. Более того, эти меры не приведут к реальной профилактике", - считает Виктор Евтухов.

Полностью интервью с заместителем министра промышленности и торговли Виктором Евтуховым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".