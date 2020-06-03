Как этим летом будет организован детский отдых в Беларуси и России

Вот и подходит к концу первая июньская неделя. По идее, тысячи мальчишек и девчонок уже должны были учить отрядные речовки и петь у костра в орлятском кругу. Но, увы, большинство пока сидит на чемоданах: пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в летние планы. Так неужели вообще останемся без отдыха? Откроются ли летние лагеря и придется ли нашим детям всю смену проходить в масках? Подробности выяснили наши корреспонденты.

Детский оздоровительный отдых в этом году пройдет со своими особенностями, но вот маски надевать ребятам не потребуется. Сергей Михеев

Как в России

Сроки детской оздоровительной кампании сдвигаются, но сам отдых никто не отменял. Лагеря находятся на "низком старте" и готовы в любую минуту принять детей. Роспотребнадзор в своих рекомендациях, опубликованных 27 мая, заявил: решение об открытии оздоровительных организаций будут принимать местные штабы по борьбе с коронавирусом, а заработать они смогут не ранее чем на третьем этапе смягчения ограничительных мер. До полного снятия ограничений отдыхать можно будет только в том регионе, где живет ребенок. Тем, кто живет в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, можно будет выезжать в лагеря соседних регионов.

По данным министерства просвещения России, в сложившейся эпидемиологической ситуации готовы открыться порядка 33,4 тысячи организаций отдыха и оздоровления, из них 2214 - стационарные. Начать летнюю оздоровительную кампанию ведомство рекомендовало с 1 июля, однако регионы могут принять решение и о более ранних датах.

Детский оздоровительный отдых в этом году пройдет со своими особенностями, зато без масок, пообещала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Например, количество детей в каждом отряде будет сокращено вдвое. Работникам и детям будет запрещено покидать территорию оздоровительного лагеря в течение смены, "родительские дни" отменяются. Роспотребнадзор ужесточает и требования к транспорту, которым детей будут доставлять до лагеря, а потом возвращать домой. Никаких поездов и самолетов - только автобусы! В каждом оздоровительном учреждении усилят контроль за здоровьем детей и сотрудников. В частности, весь персонал лагеря сдаст тест на наличие антител к коронавирусу. Обязательной станет ежедневная дезинфекция помещений и измерение температуры у детей и сотрудников.

Теперь конкретнее. Ведущие всероссийские центры, которые работают круглый год - "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена", - пока общаются с ребятами в режиме онлайн. Первые летние смены, которые должны были начаться 1 июня, отменены.

Особенно обидно за Международный детский центр "Артек", у которого 16 июня красивый юбилей - 95 лет! Пока решено, что ближайшая смена в нем начнется 1 июля. Впрочем, если администрации лагеря удастся в короткий срок выполнить все необходимые требования Роспотребнадзора, то начало сезона может быть сдвинуто на две недели вперед - на 15 июня. Примерно на эти же сроки ориентируют родителей, которые планируют отправить своих детей на отдых в лагеря и санатории Кубани.

Особенно обидно за международный детский центр "Артек", у которого 16 июня юбилей - 95 лет

Черноморское побережье пока не готово принимать ребят. Решение в зависимости от эпидемиологической обстановки местные власти озвучат во второй половине месяца.

В столичном регионе решением мэра Москвы Сергея Собянина организация любого детского отдыха приостановлена до 31 июля. Школьные лагеря в рамках программы "Московская смена" откроются не ранее 1 августа. А пока в Москве будут проводиться виртуальные онлайн-лагеря: "Киберлето-2020" и "Город открытий". Виртуальные смены московские власти планируют открыть и в детских технопарках столицы: школьники будут учиться создавать роботов, проектировать трехмерные модели, познакомятся с профессиями промышленного дизайнера, фармацевта, технолога пищевой и полимерной промышленности.

А вот Московская область планирует принимать детей в подмосковные лагеря с 1 июля. Пока речь идет о 14-дневных сменах.

На период, пока закрыты загородные и школьные лагеря, свои предложения активно формирует и бизнес: коммерческие компании во многих российских регионах предлагают школьникам онлайн-экскурсии, языковые, танцевальные и спортивные IT-лагеря. Стоимость онлайн-путевки значительно дешевле, чем в стационарном лагере, она колеблется от одной до 16 тысяч рублей. При том что цена путевки в обычный лагерь начинается от 30 тысяч рублей, а одна смена в популярных лагерях на Черноморское побережье обойдется около 80 тысяч рублей.

Любые выездные мероприятия будут исключены, а вот на свежем воздухе - гуляй на здоровье. Фото: Роман Щербенков

Как в Беларуси

Отдых в летних стационарных лагерях Беларуси из-за пандемии сместился: первая смена начнется с 15 июня, в некоторых областях даже с 1 июля. Планируются три-четыре смены вместо пяти.

Идет подготовка всех лагерей без исключения. В этом году их будет даже больше, чем в прошлом, - 147. После реконструкции открылись четыре новых лагеря. Сегодня материальная база всех лагерей в полной готовности: везде есть горячая вода, отопление. Желающих провести "пионерское лето" немало - более 200 тысяч путевок уже забронированы, и заявки еще поступают…

А вот палаточные лагеря, по крайней мере в одну-две смены, отменяются. В связи с риском распространения коронавирусной инфекции минздрав разработал новые требования и рекомендации: продолжительность лагерных смен должна быть не менее 15 дней. Так что в профильных лагерях (трудовых, оборонно-спортивных, спортивно-оздоровительных), которые обычно длятся девять дней, ребята задержатся подольше. Цена путевки вырастет, но решено увеличить и государственные дотации. Средняя цена в лагерь на 18 дней - 496 рублей (14,5 тысячи российских), из которых 205 рублей (6 тысяч российских) родителям компенсирует государство. Лагерь с дневным пребыванием, по прогнозу, обойдется в 127 рублей, из которых 85-95 рублей в зависимости от профиля дотируется из госбюджета.

Особое внимание этим летом - мерам безопасности. Введен пятидневный период самоизоляции для персонала, который будет непосредственно контактировать с детьми. Либо вожатые и воспитатели приедут до начала смены и проведут пять дней в лагере за свой счет, либо непосредственно перед отъездом должны пройти этап домашнего карантина. По экспресс-тестированию сотрудников строгих требований нет, но справки о состоянии здоровья и об отсутствии контактов первого и второго уровня обязательны как для работников, так и для детей.

Сотрудники будут работать вахтовым методом и не смогут выезжать на выходные за пределы лагеря. Визиты родителей и передача посылок отменяются. Любые выездные мероприятия - в кино, театры, аквапарк, зоопарк, выставки, музеи - полностью исключены. По возможности ограничены и шоу-программы в актовом зале. А вот на свежем воздухе - никаких ограничений: и футбол, и дискотека, и эстафеты, и песни под гитару. Но социальную дистанцию придется соблюдать. Маски и перчатки - требование только для сотрудников. В каждом отряде, по рекомендациям минздрава, не более 15 ребят. В целом наполняемость лагерей снизится в этом году примерно на 20 процентов.

В летних лагерях Беларуси из-за пандемии первая смена начнется не раньше 15 июня, а в некоторых областях даже с 1 июля

- Количество реализуемых путевок будет меньше, чем планировалось, - замечает директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. - Если же спрос превысит предложение, откроем оздоровительные смены на арендованных базах. Мест для организации детского отдыха хватает: у нас обширная сеть детских санаториев и реабилитационных центров. Были бы желающие...

Что касается дневных лагерей, то отдых в них уже начался. Но и тут есть свои поправки, в частности по организации питания. Как правило, ребята из соседних школ завтракали и обедали на базе одного учреждения. Сейчас в школьной столовой смогут обедать дети не более чем из двух оздоровительных лагерей. Причем с интервалом не менее 40 минут и полной уборкой, дезинфекцией и проветриванием помещений. В остальном те же рекомендации. В приоритете - игры на свежем воздухе.