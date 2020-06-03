Как Григорий Рапота помог провести турнир MMA в Минске

В Минске прошел дебютный турнир по смешанным единоборствам новой отечественной промоутерской компании "Леон Варриорс". В программе шоу значилось несколько поединков, а в главном из них россиянин Владимир Минеев нокаутировал соотечественника Артура Пронина. Хотим рассказать нашим читателям, как в условиях пандемии коронавируса получилось организовать столь заметное мероприятие.

Изначально организаторы планировали провести турнир в российской столице. Но из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, возник вариант перенести шоу в Минск. Впрочем, для организации турнира в столице Беларуси тоже пришлось бы улаживать массу вопросов. Это и пересечение закрытых границ, и согласование мероприятия с местными властями, и многое другое. В итоге организаторы приняли, как оказалось, единственно верное решение: они обратились за помощью к Госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте.

- Хотел бы выразить слова искренней благодарности Государственному секретарю Союзного государства Григорию Алексеевичу Рапоте, - подчеркнул президент лиги "Леон Варриорс" Анатолий Сульянов. - Без его помощи, без организации взаимодействия с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Алексеевной Голиковой, с Олегом Васильевичем Матыциным, министром спорта России, это состязание могло не состояться. Мы решили: так как это наше состязание касается взаимоотношений России и Беларуси, то обратились за помощью напрямую к Григорию Алексеевичу. Он нас принял, с огромным вниманием и уважением отнесся к тому, что мы делаем, к тому, что в столь непростое время пытаемся развивать спорт, проводить турниры, мотивировать людей на занятия спортом. Для нас было даже немножко неожиданно, насколько четко и оперативно он посодействовал решению нашего вопроса. Без его помощи он был бы практически нерешаем. А так все административные барьеры удалось преодолеть довольно быстро.

Что же в итоге? И в Минск, и обратно спортсменов везли на "изолированных" автобусах по специально организованным карантинным коридорам.

- Данный турнир мы согласовали с руководителями Беларуси, с главным врачом города Минска, - рассказал перед началом состязаний Анатолий Сульянов. - В обычных условиях перенос турнира с технической точки зрения, с точки зрения логистики - нормальная, стандартная работа. Но это в обычных условиях, а не в разгар опасной эпидемии коронавируса. Конечно, были определенные сложности. Но мы аккуратно выполняли требования всех "карантинных коридоров". Все спортсмены трижды сдавали анализы на коронавирус. Слаженность действий, как российских структур, так и белорусских вкупе с профессиональным подходом нашей команды позволит турниру состояться в условиях максимальной безопасности.

К слову, шоу прошло в формате "без зрителей". Все основные бои любители единоборств увидели благодаря прямой трансляции на российской канале "Матч ТВ". А еще, даже с учетом всех предпринятых мер безопасности, российские cпортсмены после возвращения из Минска встали на карантин. Впрочем, ради возможности выйти в октагон для бойцов это, кажется, сущие пустяки.